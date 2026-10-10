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در حاشیه امضای تفاهمنامه معاونت علمی ریاست جمهوری و سازمان اداری و استخدامی، معاون علمی از برگزاری فراخوان چهارم جذب نخبگان در اوایل آذر ماه خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در این مراسم اظهار داشت: «فراخوان چهارم جذب در دستگاههای اجرایی، با همکاری سازمان اداری و استخدامی انجام شده است.»
وی با اشاره به پیگیری مستمر این موضوع افزود: «بعد از هر جلسه دولت، این موضوع را پیگیری کردیم و در نهایت توانستیم ۱۷۵۰ کد استخدامی مجوز دریافت کنیم تا دستگاههای اجرایی بتوانند نیرو پذیرفته و جذب کنند.»
معاون علمی رئیس جمهور در ادامه تأکید کرد: «فراخوان چهارم اوایل آذر ماه انجام میپذیرد.»
افشین خاطرنشان کرد: «در فراخوان چهارم سعی بر این است که پست سازمانی و جایگاه شغلی نخبگان، بر اساس تخصص آنها در نظر گرفته شود تا پس از جذب، بتوانند در جایگاه مناسب با توانمندی خود فعالیت داشته باشند.»