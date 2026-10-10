به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر قیروکارزین گفت: گروه پنج نفره دندانپزشکی خدماتی از جمله معاینه رایگان، کشیدن دندان و قالب گیری را به ۲۳۵ نفر از اهالی روستای زاخرویه این شهرستانبه صورت رایگان ارائه کردند.

ایوب مرزبان افزود: این کاروان با هدف ارتقای سلامت و بهداشت جامعه، تسهیل دسترسی اقشار مختلف به خدمات درمانی و حمایت از مناطق کمتر برخوردار اجرا کرد.