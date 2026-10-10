اداره کل هواشناسی قم برای امروز شنبه ۱۸ مهر، آسمانی صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش وزش باد، گردوخاک و احتمال بارش پراکنده پیش‌بینی کرد؛ در ارتفاعات استان نیز احتمال رگبار و رعدوبرق وجود دارد.

وزش باد و احتمال بارش پراکنده در قم؛ دمای هوا به ۳۴ درجه می‌رسد

وزش باد و احتمال بارش پراکنده در قم؛ دمای هوا به ۳۴ درجه می‌رسد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان، آسمان قم امروز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

بیشینه دمای هوا امروز به ۳۴ درجه و کمینه دما به ۱۶ درجه سانتی‌گراد می‌رسد. سرعت وزش باد نیز بین ۱۵ تا ۲۰ متر بر ثانیه و جهت آن از غرب به شرق پیش‌بینی شده است.

همچنین در برخی نقاط استان احتمال بارش پراکنده وجود دارد و در ارتفاعات، وقوع رگبار و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

بررسی پیش‌بینی‌های پایگاه‌های هواشناسی بین‌المللی نیز دمای بیشینه حدود ۳۳ تا ۳۴ درجه و شرایط عمدتاً صاف تا کمی ابری را برای قم در این روز نشان می‌دهد.