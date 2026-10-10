به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، گروه جهادی «مدافعان حرم» با هدف محرومیت‌زدایی و ارتقای سلامت جامعه روستایی و عشایری، با حمایت بسیج سازندگی و مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و بنیاد برکت، و با همکاری تخصصی اداره دامپزشکی شهرستان چرام، اقدام به برگزاری اردوی جهادی دامپزشکی در دهستان محروم «پشته زیلائی» از توابع بخش سرفاریاب کردند.



سرهنگ دهقان، مسئول سازندگی ناحیه چرام در حاشیه این عملیات میدانی ضمن اشاره به اهمیت امنیت غذایی و سلامت جامعه، در خصوص اهداف این اردو گفت: مهم‌ترین راهبرد ما در این اردوی جهادی، دسترسی عادلانه دامداران مناطق صعب‌العبور به خدمات دامپزشکی است.

انجام واکسیناسیون سراسری، بررسی وضعیت سلامت گله‌ها، مبارزه با انگل‌های داخلی و خارجی و پیشگیری از شیوع بیماری‌های واگیر دامی، از جمله اقداماتی است که با هدف صیانت از سرمایه‌های دامی روستاییان انجام می‌پذیرد.

سید احمد رضایی فر، مدیر دامپزشکی شهرستان چرام:، با تأکید بر هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در این برنامه، افزود: تیم دامپزشکی شهرستان چرام با بسیج تمام امکانات و توان تخصصی خود در این اردوی جهادی حضور یافت.



این برنامه که به مناسبت هفته دامپزشکی تدوین شده بود، شامل دو بخش عمده خدمات درمانی و آموزشی است.

در این راستا، بیش از ۲۵۰۰ رأس دام سبک در روستاهای مختلف دهستان پشته زیلائی تحت ویزیت و واکسیناسیون رایگان قرار گرفتند و کلاس‌های آموزشی-ترویجی برای آشنایی دامداران با بیماری‌های مشترک انسان و دام برگزار شد.



محمد امین خشت زر مسئول گروه جهادی مدافعان حرم ضمن قدردانی ویژه از حمایت‌های بنیاد برکت ستادفرمان حضرت امام (ره) و همکاری بسیج سازندگی ناحیه چرام ، اداره دامپزشکی شهرستان چرام ،حوزه حضرت ابوالفضل سرفاریاب و بخشداری و نمایندگی هلال احمر خاطرنشان کرد: این اردو که تحت عنوان کاروان سلامت دامی به مدت دو روز در اکثر روستاهای دهستان پشته زیلائی به اجرا درآمد، گامی در جهت کاهش هزینه‌های درمان دامداران و پایداری تولید در مناطق روستایی است.