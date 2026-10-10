همکاری باشگاه صنعت‌نفت آبادان و محمد نوری سرمربی این تیم با توافق ۲ طرف به پایان رسید و این مربی از جمع طلایی‌پوشان جدا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان از پایان همکاری این باشگاه با محمد نوری به صورت توافقی خبر داد و گفت: سرمربی جدید طلایی‌پوشان به زودی معرفی خواهد شد.

سید یوسف موسوی سندرونی اظهار کرد: همکاری باشگاه صنعت‌نفت آبادان و محمد نوری با توافق ۲ طرف به پایان رسید و این مربی از جمع طلایی‌پوشان جدا شد.

وی افزود: باشگاه صنعت‌نفت آبادان در حال بررسی گزینه‌های مورد نظر برای هدایت تیم است و سرمربی جدید به زودی معرفی خواهد شد.

مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف کادر فنی تیم، بیان کرد: با انتخاب سرمربی جدید، شرایط فنی تیم در ادامه رقابت‌های لیگ برتر بهبود خواهد یافت.

صنعت نفت آبادان دیروز جمعه از هفته هشتم لیگ برتر با نتیجه سه بر یک مغلوب میزبان خود پرسپولیس تهران شد.

گل‌های این دیدار را تیوی بیفوما در دقایق(۴)، علی علیپور دقیقه (۵۳)، اوستون ارونوف دقیقه (۸۵) برای پرسپولیس و محمدحسین باصری در دقیقه (۶۵) برای صنعت نفت به ثمر رساندند.