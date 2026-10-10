سرپرست معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی چابهار گفت: نوسانات اقلیمی و تغییر الگو‌های دما و بارش، از جمله عواملی هستند که می‌توانند به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر سلامت عمومی اثر بگذارند؛ موضوعی که در مناطق ساحلی، با توجه به شرایط جغرافیایی و محیطی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ثناءالله رئیسی‌زاده، سرپرست معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی چابهار گفت: ال‌نینو از الگو‌های مهم نوسانات اقلیمی است که می‌تواند متناسب با شرایط هر منطقه، الگوی دما و بارش را تغییر دهد و بر کیفیت منابع آب، ایمنی مواد غذایی، شرایط محیطی و برخی الگو‌های انتقال بیماری‌ها اثرگذار باشد. از این رو، آمادگی نظام سلامت در برابر چنین پدیده‌هایی، بیش از آنکه به پیش‌بینی قطعی یک پیامد مشخص وابسته باشد، به شناسایی خطر‌های احتمالی و فراهم کردن ظرفیت لازم برای واکنش به‌موقع نیاز دارد.

وی ادامه داد: در این میان، تأمین آب سالم و نظارت بر کیفیت منابع آبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تغییرات بارش و احتمال آب‌گرفتگی می‌تواند شرایط منابع آب را تحت تأثیر قرار دهد و ضرورت استمرار نظارت‌های بهداشت محیط را افزایش دهد. همچنین، تغییرات دما و شرایط محیطی ممکن است بر نگهداری، حمل‌ونقل و عرضه مواد غذایی اثر بگذارد؛ از این رو، رعایت الزامات بهداشتی در زنجیره تأمین و توزیع مواد غذایی، نقشی مهم در پیشگیری از بیماری‌های منتقله از آب و غذا دارد.

سرپرست معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی چابهار افزود: از سوی دیگر، تغییر دما، بارش و رطوبت می‌تواند شرایط زیست‌محیطی ناقلین بیماری‌ها را تغییر دهد. در چنین شرایطی، مراقبت مستمر بیماری‌ها، شناسایی به‌موقع موارد مشکوک و تقویت اقدامات محیطی برای کنترل ناقلین، از جمله اقداماتی است که باید در برنامه‌های سلامت مورد توجه قرار گیرد.

رئیسی‌زاده گفت: آمادگی در برابر پیامد‌های اقلیمی به یک حوزه محدود نمی‌شود. پایش سلامت آب، بهداشت محیط، ایمنی مواد غذایی، مراقبت بیماری‌ها، کنترل ناقلین، آموزش سلامت و تداوم ارائه خدمات، اجزای به‌هم‌پیوسته این آمادگی هستند که تحقق مؤثر آنها به هماهنگی میان بخش‌های مختلف نظام سلامت و دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.

سرپرست معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی چابهار افزود: در این مسیر، استفاده هم‌زمان از داده‌های اقلیمی، اطلاعات محیطی و شاخص‌های سلامت می‌تواند به شناسایی زودهنگام تغییرات و هدفمند شدن اقدامات پیشگیرانه کمک کند. ارتباط میان اطلاعات هواشناسی، نتایج پایش‌های محیطی و داده‌های نظام مراقبت بیماری‌ها، زمینه را برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر و واکنش سریع‌تر در برابر خطر‌های احتمالی فراهم می‌کند.

رئیسی‌زاده در پایان گفتت : توجه به پدیده‌هایی مانند ال‌نینو نباید موجب نگرانی جامعه شود؛ بلکه فرصتی برای تقویت آمادگی، ارتقای مراقبت‌ها و اجرای اقدامات پیشگیرانه است. بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و هماهنگی میان بخش‌های مرتبط می‌تواند به شناسایی به‌موقع خطر‌ها و حفاظت مؤثرتر از سلامت عمومی کمک کند.