به مناسبت روز روستا و عشایر همایش راهوران محله جنوب استان در جیرفت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ در همایش راهوران محله جنوب استان ضمن تجلیل از همراهی راهوران محله دستگاه‌های متولی ایمنی تردد در جاده‌ها در کنار هم قرار گرفتند تا در جهت کاهش تصادفات‌ها به ویژه تصادف‌ها در راه‌های روستایی هم افزایی و همراهی بیشتری را شکل دهند.

فرمانده قرار گاه پلیس راه جنوب استان کرمان در این همایش با اشاره به کاهش تصادف‌ها در جاده های جنوب استان نسبت به سال گذشته این اقدام را ماحصل تلاش و همراهی‌های جمعی در جنوب استان اعلام کرد.

در حاشیه این همایش ضمن اهدای کلاه ایمنی به جوانان را کب سوار موتور سیکلت متولیان ایمنی جاده‌ها با هم‌میثاق همراهی و اقدام جدی در جهت کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای بستند.