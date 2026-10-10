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فرماندار قصرشیرین با اشاره به بررسی ابعاد حقوقی و فنی تعریض پل مرزی پرویزخان با حضور هیأتی ۱۵ نفره از نمایندگان دستگاههای ملی گفت: مقرر شده است درخواست فنی شهرستان ظرف ۱۰ روز به سازمان جغرافیایی ارسال شود و پاسخ فنی موضوع در بازه زمانی یک ماهه دریافت گردد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، محمد شفیعی گفت: هیأتی ۱۵ نفره متشکل از نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت کشور، سازمان راهداری و حملونقل جادهای، مرزبانی، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان جغرافیایی روز گذشته با حضور در مرز پرویزخان، موضوع تعریض پل و اختلافات حقوقی مرتبط با آن میان ایران و عراق را بررسی کردند.
وی افزود: در جریان بازدید و نشستی که در این رابطه برگزار شد، مسائل حقوقی مرتبط با تعیین حدود مرزی و تعریض پل پرویزخان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد شهرستان قصرشیرین ظرف ۱۰ روز، درخواست فنی خود را درباره میزان و نحوه تعریض پل تهیه و به سازمان جغرافیایی ارسال کند.
فرماندار قصرشیرین ادامه داد: پس از ارسال درخواست فنی شهرستان، بررسیهای کارشناسی انجام میشود و مقرر شده پاسخ فنی موضوع در بازه زمانی یک ماهه دریافت شود.
شفیعی با اشاره به طولانی شدن روند تعیین تکلیف تعریض پل پرویزخان گفت: حدود ۲۲ سال است که این موضوع به دلیل اختلافات حقوقی میان ایران و عراق تعیین تکلیف نشده است و اکنون با انجام بررسیهای جدید، موضوع وارد مرحله تازهای از پیگیریهای فنی و کارشناسی شده است.
فرماندار قصرشیرین به حضور این هیأت در مرز خسروی اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز مسائل و اختلافات مرزی و موضوعات مرتبط با طرح جامع خسروی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
فرماندار قصرشیرین افزود: پیگیری مسائل حقوقی و فنی مرزهای شهرستان و تعیین تکلیف زیرساختهای مورد نیاز، از موضوعات مهم در مسیر ساماندهی و توسعه فعالیتهای مرزی منطقه است.
در۶ ماهه نخست امسال ۸۹۵ هزار تن کالا به ارزش ۳۱۷ میلیون دلار از این گمرک صادر شده و به طور میانگین روزانه ۵۰۱ دستگاه حامل صادراتی از گمرک پرویزخان تردد داشتهاند.
عمده کالاهای صادراتی از گمرک پرویزخان شامل انواع مصالح ساختمانی، میلگرد، کاشی، میوه و ترهبار، سنگهای ساختمانی، لبنیات و انواع ظروف پلاستیکی است.