

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، محمد شفیعی گفت: هیأتی ۱۵ نفره متشکل از نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت کشور، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، مرزبانی، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان جغرافیایی روز گذشته با حضور در مرز پرویزخان، موضوع تعریض پل و اختلافات حقوقی مرتبط با آن میان ایران و عراق را بررسی کردند.

وی افزود: در جریان بازدید و نشستی که در این رابطه برگزار شد، مسائل حقوقی مرتبط با تعیین حدود مرزی و تعریض پل پرویزخان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد شهرستان قصرشیرین ظرف ۱۰ روز، درخواست فنی خود را درباره میزان و نحوه تعریض پل تهیه و به سازمان جغرافیایی ارسال کند.

فرماندار قصرشیرین ادامه داد: پس از ارسال درخواست فنی شهرستان، بررسی‌های کارشناسی انجام می‌شود و مقرر شده پاسخ فنی موضوع در بازه زمانی یک ماهه دریافت شود.

شفیعی با اشاره به طولانی شدن روند تعیین تکلیف تعریض پل پرویزخان گفت: حدود ۲۲ سال است که این موضوع به دلیل اختلافات حقوقی میان ایران و عراق تعیین تکلیف نشده است و اکنون با انجام بررسی‌های جدید، موضوع وارد مرحله تازه‌ای از پیگیری‌های فنی و کارشناسی شده است.

فرماندار قصرشیرین به حضور این هیأت در مرز خسروی اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز مسائل و اختلافات مرزی و موضوعات مرتبط با طرح جامع خسروی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

فرماندار قصرشیرین افزود: پیگیری مسائل حقوقی و فنی مرزهای شهرستان و تعیین تکلیف زیرساخت‌های مورد نیاز، از موضوعات مهم در مسیر ساماندهی و توسعه فعالیت‌های مرزی منطقه است.

در۶ ماهه نخست امسال ۸۹۵ هزار تن کالا به ارزش ۳۱۷ میلیون دلار از این گمرک صادر شده و به طور میانگین روزانه ۵۰۱ دستگاه حامل صادراتی از گمرک پرویزخان تردد داشته‌اند.

عمده کالاهای صادراتی از گمرک پرویزخان شامل انواع مصالح ساختمانی، میلگرد، کاشی، میوه و تره‌بار، سنگ‌های ساختمانی، لبنیات و انواع ظروف پلاستیکی است.