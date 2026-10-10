زمین‌لرزه‌ای شدید با ۷.۷ درجه در مقیاس ریشتر ، پاناما را لرزاند، احتمال وقوع امواج سونامی با ارتفاع یک تا سه متر در برخی از سواحل پاناما وجود دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به گزارش سی ان ان، سازمان زمین‌شناسی آمریکا اعلام کرد: زمین‌لرزه‌ای شدید با بزرگی اولیه ۷.۷ درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) پاناما را لرزاند.

این سازمان اعلام کرد احتمال بروز تلفات و وقوع خسارات گسترده بر اثر این زمین لرزه وجود دارد.

تصاویر تأییدشده از سوی سی‌ان‌ان نشان‌دهنده آسیب دیدن چندین ساختمان در شهر «پنونومه» (Penonome) است که در فاصله حدود ۷۰ مایلی کانون زمین لرزه قرار دارد. در یکی از ویدئوها، کلیسایی با مناره‌ای نیمه‌فروریخته و ساختمانی دیگر با نمای تخریب‌شده دیده می‌شود.

سامانه حمل‌ونقل عمومی شهر پاناما نیز فعالیت دو خط مترو را متوقف و مسافران را از برخی ایستگاه‌ها تخلیه کرده است.

وزارت آموزش پاناما نیز کلاس‌های درس را در سراسر کشور برای باقیمانده روز تعطیل اعلام کرد.

رسانه‌های محلی گزارش دادند فرودگاه بین‌المللی اصلی پاناما در راستای تدابیر احتیاطی، موقتاً تعطیل شده است.

«خوزه رائول مولینو» رئیس‌جمهور پاناما نیز ضمن دعوت مردم به حفظ آرامش، به وزیر کشور دستور داد تا اطلاعاتی درباره پیامد‌های این زمین‌لرزه ارائه دهد. چندین پس‌لرزه نیز نزدیک کانون اصلی این زمین لرزه گزارش شده است.

سامانه هشدار سونامی ایالات متحده اعلام کرد احتمال وقوع امواج سونامی با ارتفاع یک تا سه متر در برخی از سواحل پاناما وجود دارد.

کشور‌های اکوادور، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، السالوادور، گواتمالا، هندوراس، مکزیک، نیکاراگوئه و پرو نیز ممکن است شاهد امواجی با شدت کمتر باشند.

این جدیدترین زمین‌لرزه قدرتمندی است که در سال جاری، آمریکای لاتین را لرزانده است. در طول تابستان، ونزوئلا شاهد دو زمین‌لرزه شدید بود که جان بیش از ۶۴۰۰ نفر را گرفت. همچنین بر اثر وقوع یک زمین‌لرزه در کلمبیا نیز حدود ۳۰۰ نفر جان باختند.

همچنین ، وبگاه خبری وای نت گلوبال به نقل از رویترز در خبری فوری گزارش داد، طبق گزارش مرکز زمین‌شناسی ایالات متحده (USGS)، ساعاتی پس از زمین‌لرزه قدرتمند ۷.۶ ریشتری در پایتخت پاناما، زمین‌لرزه دیگری به بزرگی ۶.۶ ریشتر این کشور را لرزاند.