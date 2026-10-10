به گزارش خبرگزاری صداوسیما عباسعلی محمدزاده، معاون دانشجویی و جوانان سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر، در افتتاحیه طرح ملی یاس با اشاره به حضور ۶۰۰ نفر از اعضای یاس از سراسر کشور، گفت: حضور جوانان و اعضای یاس کمیته امداد خمینی (ره) از استان‌های مختلف کشور در این برنامه، نشان‌دهنده ظرفیت گسترده و توانمندی جوانان جمعیت هلال‌احمر در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی است.

وی افزود: طرح ملی یاس با هدف ایجاد زمینه‌های مشارکت بیشتر جوانان، تقویت روحیه همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی و استفاده از ظرفیت جوانان در برنامه‌های مختلف جمعیت هلال‌احمر دنبال می‌شود.

محمدزاده با اشاره به برگزاری این رویداد در خراسان رضوی و در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع)، ادامه داد: این حضور و گردهمایی ملی، فرصت ارزشمندی برای هم‌افزایی، انتقال تجربیات و تقویت ارتباط میان اعضای یاس از سراسر کشور فراهم کرده است.

معاون دانشجویی و جوانان جمعیت هلال‌احمر کشور تصریح کرد: جوانان سرمایه ارزشمند جمعیت هلال‌احمر هستند و تقویت نقش‌آفرینی آنان در فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و داوطلبانه، از محور‌های مهم برنامه‌های حوزه جوانان جمعیت هلال‌احمر به شمار می‌رود.

وی با تشکر از برگزار کنندگان این دوره گفت: امیدواریم طرح ملی یاس با تکیه بر ظرفیت اعضای جوان خود، زمینه‌ساز حضور مؤثرتر و گسترده‌تر جوانان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و بشردوستانه باشد.