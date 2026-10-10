سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از شمال غرب شمال شمال شرق و دامنه‌های جنوبی البرز بارش‌های پراکنده و برای بخش‌هایی از غرب و زاگرس مرکزی وزش باد و خیزش گرد و خاک پیش بینی کرده است.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی،امروز در نیمه شرقی آذربایجان شرقی، اردبیل، شمال زنجان، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی، نیمه شمالی سمنان و دامنه و ارتفاعات البرز در استان‌های قزوین، زنجان، البرز، تهران و بصورت پراکنده در برخی نواحی غرب و ارتفاعات زاگرس مرکزی، رگبار و رعد و برق، وزش باد و در مناطق مستعد گرد و خاک رخ می دهد.

هشدار نارنجی شدت فعالیت سامانه بارشی برای سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور، صادر شده است.

در استان‌های البرز، قزوین، تهران و مناطقی در غرب کشور در برخی ساعت‌ها وزش باد شدید و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک دور از انتظار نیست.