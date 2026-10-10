شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در اطلاعیه‌ای از آحاد مردم ولایتمدار استان برای شرکت در اجتماع و رزمایش بزرگ جان فدایان ایران دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَجَعَلَ کَلِمَةَ الَّذینَ کَفَرُوا السُّفلیٰ وَ کَلِمَةُ اللّهِ هِیَ العُلیا»

امروز حضور میدانی ملت مبعوث شده ایران اسلامی در مواجهه با آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونیستی، ثابت کرد که برهم‌زننده تمامی معادلات دشمن است.

دشمن، محاسبات خود را بر جدایی ملت از آرمان‌های انقلاب بنا نهاده بود، غافل از آنکه مردم مبعوث‌شده این سرزمین با حضور گسترده و مثال زدنی خویش در اجتماعات میدانی مختلف پاسخی دندان‌شکن به این اوهام خام دادند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان ضمن تجلیل از بصیرت مردم خراسان جنوبی، از آحاد مردم ولایتمدار خراسان جنوبی برای شرکت در اجتماع و رزمایش بزرگ جان فدایان ایران که در روز یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵در استان برگزار می‌شود، دعوت کرد تا با حضور پرشور و حماسی خویش، بار دیگر ثابت کنند در خط مقدم نبرد حق علیه باطل، بر عهد خود با خدا، شهیدان والامقام بویژه قائد شهید امت اسلامی و ولی‌امر عزیز‌تر از جانشان استوارند.

حماسه حضور ۳۰ هزار نفری جانفدایان شهرستـان بیرجند روز یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۰۰ از میدان جانبازان تا میدان قدس برگزار می‌شود.