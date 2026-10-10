به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس اعلام کرد: دومین نمایشگاه ۲۰۲۶ شیرازبا حضور بیش از ۲۰۰ شرکت داخلی و میهمانان خارجی از کشور‌های همسایه، فردا یکشنبه نوزدهم مهر افتتاح می‌شود.

مسعود گودرزی افزود: با حضور اتاق‌های بازرگانی مشترک با کشور‌های همسایه، پیش‌بینی می‌شود حدود ۳۰۰ میهمان خارجی از ظرفیت‌های ارائه‌شده در این نمایشگاه بازدید کنند.

وی همچنین از اختصاص غرفه‌های ویژه برای فرمانداری‌های سراسر استان خبر داد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد هر شهرستان، امسال فرصتی فراهم شده تا «اطلس ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان» به‌طور کامل در معرض دید عموم قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس افزود: یکی از نقاط قوت نمایشگاه امسال، حضور پررنگ‌تر بخش صنایع‌دستی، گردشگری و شرکت‌های دانش‌بنیان است.