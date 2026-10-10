به گزارش خبرگزاری صدا و سیما تا پایان شهریور ماه، در بخش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، از مجموع ۸۰۴۸۰۲ متقاضی، به ۴۱۱۸۸۴ نفر معادل ۱۳۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است و معادل ۴۸درصد کل متقاضیان واجد شرایط کماکان در صف دریافت این تسهیلات قراردارند.

همچنین در سرفصل تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، تا این تاریخ از مجموع ۶۸۷۳۰۷ متقاضی به ۲۸۱۳۴۶ نفر معادل ۲۶هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است و معادل ۵۹ درصد کل متقاضیان واجد شرایط کماکان در صف دریافت این تسهیلات قراردارند.

این نهاد نظارتی رصد و ارزیابی مستمر میزان تحقق تکالیف قانونی توسط شبکه بانکی را در دستور کار دارد و مسئولیت نهایی عدم ایفای هر میزان از این تسهیلات مطابق با قانون بودجه سنواتی و قانون جوانی جمعیت، بر عهده بانک‌های عامل و بانک مرکزی است.