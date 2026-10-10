

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،مهندس شمس‌اله خدادادی ضمن تبریک فرارسیدن روز ملی روستا و عشایر، با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های روستایی به‌عنوان کانون‌های تولید و بالندگی کشور، اظهار داشت: خدمت‌رسانی به جامعه روستایی و عشایری همواره از اولویت‌های بنیاد مسکن است و در همین راستا، همزمان با گرامیداشت این روز، پروژه‌های متعددی در حوزه‌های مسکن، عمران و خدمات فنی در سراسر استان به بهره‌برداری رسیده یا عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شده است.

بهره‌برداری از ۱۸۰۰ واحد مسکن روستایی مهندس خدادادی با اشاره به اقدامات شاخص در حوزه مسکن روستایی تصریح کرد: در این ایام، ۱۸۰۰ واحد مسکن روستایی با صرف اعتباری معادل ۷۲۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید. این پروژه‌ها ضمن ارتقای کیفیت سکونت، موجب بهره‌مندی ۹ هزار نفر از مسکن مقاوم و استاندارد شده و اشتغالزایی مستقیم برای ۲۷۰۰ نفر را به همراه داشته است.

تحول در زیرساخت‌های روستایی با اجرای ۱۳۰ طرح هادی مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمانشاه از اجرای ۱۳۰ طرح هادی روستایی خبر داد و افزود: با هدف بهبود معابر و ارتقای رفاه عمومی، ۹۰۰ هزار مترمربع آسفالت‌ریزی در معابر روستایی با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان انجام شد که این اقدام، زیرساخت‌های لازم را برای بهره‌مندی ۶۵ هزار نفر از اهالی روستا فراهم کرده و زمینه اشتغال ۲۷۰۰ نفر دیگر را مهیا نموده است.

توسعه «خانه‌های امید» و واگذاری زمین برای مسکن معیشت‌محور وی در بخش دیگری از سخنان خود به ایجاد خانه‌های امید اشاره کرد و گفت: ۴۸ واحد خانه امید در این ایام به بهره‌برداری رسید و عملیات اجرایی ۳۲۰ واحد دیگر در روستاهای حریم شهر با اعتباری شامل وام‌های بلندمدت، وام‌های بلاعوض معادل ۱۵۰۰ میلیارد تومان آغاز شد که در مجموع ۱۵۰۰ نفر از این خدمات منتفع خواهند شد.

مهندس خدادادی همچنین با بیان اهمیت تثبیت مالکیت و توسعه اراضی روستایی خاطرنشان کرد: علاوه بر صدور ۲۰۰۰ جلد سند مالکیت روستایی، ۱۰/۶ هکتار زمین جهت ساخت مسکن معیشت‌محور تأمین و آماده‌سازی شد که در قالب ۱۰۶ قطعه زمین به‌صورت اجاره ۹۹ ساله به واجدین شرایط واگذار گردید.

خدمات فنی و برنامه‌های آتی مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمانشاه در پایان با تأکید بر تداوم خدمات‌رسانی، به ارائه ۶۴۹۱ مورد خدمات فنی و مهندسی در روستاهای استان اشاره کرد و گفت: علاوه بر اقدامات انجام‌شده، برنامه‌ریزی‌های مدونی برای بازنگری در طرح هادی ۱۸۱ روستای استان صورت گرفته است تا در آینده‌ای نزدیک شاهد تحول بیش‌ازپیش در سیمای روستاهای استان کرمانشاه باشیم.