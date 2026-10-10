نادر سلیمانی به‌زودی با پیوستن به مجموعه تلویزیونی «دیوار دفاعی» به تهیه‌کنندگی مسعود ده‌نمکی، مقابل دوربین این سریال در شبکه سه سیما می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه تلویزیونی «دیوار دفاعی» به کارگردانی احمد کاوری و نویسندگی مشترک کریم خودسیانی و حمزه صالحی، از چندی پیش روی آنتن شبکه سه سیما رفته و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، ایفای نقش نادر سلیمانی در این اثر به‌زودی آغاز می‌شود.

این سریال سه روز در هفته، در روز‌های فرد، ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

بر اساس جدول پخش جدید سیما، شبکه‌های تلویزیونی در روز‌های زوج یک عنوان مجموعه و در روز‌های فرد عنوان دیگری را روی آنتن می‌برند و روز‌های جمعه نیز به پخش سریال‌های هفتگی اختصاص دارد.