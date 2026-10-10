



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،علی صدیقی‌پور رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاوه اظهار کرد: شهرداری باینگان در راستای اجرای پویش ملی «برای وطن، نه به پلاستیک»، با توزیع رایگان کیسه‌های پارچه‌ای شامل کیسه نان، کیسه میوه و کیسه جمع‌آوری زباله داخل خودرو، شهروندان را به کاهش مصرف نایلون و پلاستیک ترغیب کرده است. وی افزود: این اقدام با استقبال خوب شهروندان باینگان همراه شد و مشارکت مردم در این برنامه بیانگر توجه روزافزون جامعه به ضرورت کاهش مصرف پلاستیک و حفاظت از محیط زیست است. رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاوه، هدف از اجرای این برنامه را کاهش مصرف محصولات یکبارمصرف، پیشگیری از تولید پسماند، ترویج فرهنگ استفاده از کیسه‌های چندبارمصرف و ارتقای مشارکت عمومی در مدیریت پسماند عنوان کرد. صدیقی‌پور با اشاره به اقدامات شهرداری باینگان در حوزه مدیریت پسماند گفت: شهرداری این شهر طی سال‌های اخیر با اجرای طرح تفکیک پسماند از مبدأ و همراهی شهروندان، اقدامات مؤثری را برای بهبود مدیریت پسماند انجام داده است. وی ادامه داد: کاهش تولید پسماند و مصرف پلاستیک، موضوعی فرابخشی است که تحقق آن نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری و مشارکت جدی شهروندان است. رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاوه خاطرنشان کرد: تداوم برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی از این دست می‌تواند به تغییر الگوی مصرف، کاهش ورود پسماندهای پلاستیکی به طبیعت و نهادینه شدن فرهنگ حفاظت از محیط زیست در جامعه کمک کند. لازم به ذکر است پویش ملی «برای وطن، نه به پلاستیک» با هدف کاهش مصرف پلاستیک و محصولات یکبارمصرف و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست در حال اجراست