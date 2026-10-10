به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از پایگاه اینترنتی خبرگزاری تاس، بنابر اعلام سرویس مطبوعاتی ناتو، این ائتلاف از تاریخ ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر)، رزمایش سالانه بازدارندگی هسته‌ای موسوم به «ظهر پایداری» (Steadfast Noon) را در ایتالیا آغاز خواهد کرد، این رزمایش شامل استفاده از مهمات جنگی نخواهد بود.

در بیانیه ناتو آمده است که ۱۷ کشور در این رزمایش شرکت خواهند کرد. همچنین تصریح شده است: «در رزمایش «ظهر پایداری» از هیچ سلاح جنگی استفاده نمی‌شود. این رزمایش ارتباطی با رویداد‌های جاری جهان ندارد و علیه هیچ کشوری طراحی نشده است.