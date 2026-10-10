دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به انتشار شایعاتی درباره تشکیل پرونده قضایی مرتبط با استانداری، اعلام کرد: اتهام فساد مالی صرفاً درباره یکی از کارکنان این مجموعه مطرح است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان ضمن تشریح آخرین وضعیت پرونده مطرح‌شده درباره یکی از کارکنان استانداری، اعلام کرد: اتهام فساد مالی در این پرونده صرفاً متوجه یک نفر است و تاکنون اتهامی علیه سایر کارکنان استانداری مطرح نشده است و از رسانه‌ها و افکار عمومی خواست از انتشار مطالب تأییدنشده و دامن زدن به شایعات درباره این پرونده خودداری کنند.

مهدی بخشی با بیان اینکه متهم برای انجام بررسی‌های تکمیلی در اختیار اداره‌کل اطلاعات استان قرار گرفته است، اظهار کرد: اتهامات تفهیم‌شده به این فرد شامل اختلاس، ارتشاء و پول‌شویی است و تحقیقات با هدف بررسی ابعاد پرونده و تعیین دقیق میزان مبالغ مرتبط با اتهامات همچنان ادامه دارد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت ملاحظات قانونی در اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های قضایی، تصریح کرد: با توجه به محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی و محدودیت‌های قانونی انتشار اطلاعات پرونده در این مرحله، موضوع اطلاع‌رسانی باید در چارچوب مقررات قانونی انجام شود.

دادستان کرمان به مواد ۹۱ و ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره و خاطرنشان کرد: اطلاعات تکمیلی درباره این پرونده پس از صدور حکم و قطعیت آن، با رعایت ضوابط قانونی اطلاع‌رسانی خواهد شد.