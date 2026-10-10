تیم پالایش نفت بندرعباس در آخرین بازی هفته هشتم لیگ برتر فوتسال کشور دیروز (۱۷ مهر) مقابل تیم گهر زمین سیرجان به تساوی رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، شاگردان علیرضا افضل در دیداری خارج از خانه مقابل تیم صدر نشین جدول به تساوی یک یک دست یافتند.

حسین طیبی برای گهر زمین و سبحان شراعی برای پالایش نفت بندرعباس گلزنی کردند.

تیم پالایش نفت بندرعباس با کسب ۱۷ امتیاز بعد از تیم ۲۰ امتیازی گهر زمین سیرجان در جایگاه دوم جدول رده بندی قرار دارد.

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