به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گهگیلویه و بویراحمد ، رئیس شبکه بهداشت و درمان بویراحمد گفت: در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ مهرماه سال جاری، ۱۳ مورد ابتلا به بیماری‌های شدید تنفسی در این شهرستان ثبت شده است.

محسن اسدی افزود: از مجموع موارد ثبت‌شده، از ۱۳ بیمار نمونه‌گیری انجام شد که نتایج آزمایشگاهی نشان‌دهنده ابتلای ۲ نفر به کووید ۱۹ و یک نفر به آنفلوآنزای نوع B بوده است.

وی با اشاره به روند اعلام نتایج آزمایشگاهی بیان کرد: پاسخ آزمایش‌های مربوط به بیماری‌های تنفسی معمولاً هر دو روز یک‌بار از سوی آزمایشگاه اعلام می‌شود.

اسدی با تأکید بر اهمیت توجه به علائم بیماری‌های تنفسی، توصیه کرد شهروندان در صورت بروز علائمی مانند تب، سرفه و تنگی نفس، ضمن رعایت نکات بهداشتی، برای بررسی وضعیت سلامت خود به مراکز درمانی مراجعه کنند.



معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد از روند افزایشی بیماری‌های تنفسی در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر حدود ۱۰۰ بیمار با تشخیص بیماری‌های تنفسی در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

مسلم شریفی با اشاره به افزایش بستری بیماران مبتلا به بیماری‌های تنفسی در استان اظهار کرد: نزدیک به ۲۰ درصد بستری‌های بیمارستانی مربوط به بیماران تنفسی است و هفت نفر از این بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار دارند.

وی افزود: از ابتدای مهر تا چهاردهم این ماه، ۹۸ نمونه برای بررسی به آزمایشگاه ارسال شده که حدود ۳۰ درصد آن‌ها مثبت بوده است. بخش عمده نمونه‌های مثبت مربوط به کووید ۱۹ و بخشی نیز مربوط به آنفلوانزای نوع B است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این بیماری‌ها در اغلب موارد با درگیری شدید همراه نیستند، گفت: سالمندان بالای ۶۵ سال، کودکان زیر پنج سال، مادران باردار و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای بیشتر در معرض عوارض شدید این بیماری‌ها قرار دارند و باید مراقبت‌های لازم را جدی بگیرند.

شریفی با تأکید بر رعایت توصیه‌های بهداشتی از سوی شهروندان، شست‌وشوی مرتب دست‌ها، استفاده از ماسک به‌ویژه برای افراد دارای علائم تنفسی، رعایت فاصله اجتماعی و خودداری از حضور در اماکن عمومی هنگام بیماری را ضروری دانست.

وی همچنین از دریافت چهار هزار و ۸۰۰ دوز واکسن آنفلوانزا در استان خبر داد و گفت: این واکسن‌ها برای گروه‌های پرخطر از جمله مادران باردار، کودکان زیر پنج سال و سالمندان بالای ۶۵ سال در نظر گرفته شده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد افزود: واکسن‌های دریافت‌شده از نوع روسی و چینی هستند، اما تاکنون مجوز مصرف آن‌ها از سوی سازمان غذا و دارو صادر نشده است؛ بنابراین پس از صدور مجوز، گروه‌های هدف برای مراجعه به مراکز بهداشتی و دریافت واکسن فراخوان خواهند شد.