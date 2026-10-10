



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،طهماسب نجفی در نشست کارگروه ساختمان سبز با اشاره به تجربه موفق کلان‌شهرهایی نظیر تهران در پیاده‌سازی این طرح، اظهار داشت: ساختمان‌های سبز متناسب با شرایط اقلیمی، زیست‌بوم منطقه و معماری بومی طراحی می‌شوند و از فضاهای بالکن و پشت‌بام برای ایجاد فضای سبز و کمک به محیط‌زیست بهره می‌گیرند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این طرح، کاهش چشمگیر مصرف انرژی است که در اغلب این بناها، با استفاده از صفحات خورشیدی برای تولید برق، این هدف محقق می‌شود. ساختمان سبز یا «ساختمان پایدار»، به سازه‌هایی اطلاق می‌شود که در تمام چرخه عمر خود، از مرحله مکان‌یابی و طراحی گرفته تا ساخت، بهره‌برداری، نگهداری، نوسازی و حتی پایان عمر، کمترین اثر مخرب را بر محیط‌زیست داشته باشند. ب

رخلاف تصور عمومی که فضای سبز را تنها در گلدان‌ها یا نمای گیاهی می‌بیند، در این سبک معماری، «بهره‌وری» حرف اول را می‌زند.

اصول اصلی ساختمان سبز شامل استفاده هوشمندانه از انرژی، کاهش مصرف آب، مدیریت بهینه پسماند و بهره‌گیری از مصالح سازگار با محیط‌زیست است. در این مدل، طراحی‌ها به‌گونه‌ای است که کیفیت محیط داخلی ساختمان، از جمله تهویه طبیعی و بهره‌مندی از نور خورشید، برای ساکنین ارتقا یابد.

آمارها نشان می‌دهد بخش ساختمان سهم قابل‌توجهی از مصرف انرژی کشور را به خود اختصاص داده است؛ به طوری که اگر تنها بخشی از استانداردهای نوین در ساختمان‌ها رعایت شود، می‌توان شاهد صرفه‌جویی چشمگیری در منابع انرژی بود.

کاهش مصرف انرژی، تنها مزیت این سازه‌ها نیست؛ بلکه طولانی‌تر شدن عمر مفید ساختمان، کاهش هزینه‌های جاری برای مالکان و ایجاد محیطی سالم‌تر و آسایش‌بخش برای خانواده‌ها از دیگر دستاوردهای مهم این مدل معماری است.