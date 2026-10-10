به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کابل، در همایش مسئولان بازرگانی افغانستان و ایران که به همت اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در کابل برگزار شد، بخش‌های خصوصی دو کشور ۲۸ تفاهم‌نامه به ارزش مجموع ۴۵۱.۸ میلیون دلار در حوزه‌های مختلف اقتصادی امضا کردند.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان در این همایش بر ضرورت تقویت روابط اقتصادی دو کشور، استفاده از ظرفیت‌های موجود برای توسعه تجارت دوجانبه، افزایش همکاری‌های بخش خصوصی و گسترش سرمایه‌گذاری مشترک تأکید کرد.

محمود سیادت با اشاره به اهمیت تقویت ارتباط میان فعالان اقتصادی دو کشور، توسعه تعاملات تجاری، شناسایی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و تسهیل مذاکرات میان بنگاه‌های اقتصادی را از زمینه‌ های مهم گسترش همکاری‌های دوجانبه دانست.

وی گفت: در این چارچوب، توسعه صادرات کالا و خدمات، صدور خدمات فنی و مهندسی، همکاری‌های صنعتی و کشاورزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های لجستیکی و ترانزیتی می‌تواند به تقویت روابط اقتصادی ایران و افغانستان کمک کند.

سیادت افزود: همچنین ظرفیت‌های اقتصادی خراسان رضوی، موقعیت راهبردی مناطق آزاد سرخس و دوغارون و توانمندی شرکت‌های استان در حوزه‌های تولیدی، صنعتی و خدمات تخصصی، زمینه مناسبی برای توسعه همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری میان فعالان اقتصادی دو کشور فراهم می‌کند.

هم اکنون بیش از ۱۸۰ فعال اقتصادی و بازرگان ایرانی در کابل حضور دارند که هدف اصلی آنها شرکت در نمایشگاه بین‌المللی ابوحنیفه است که امسال ایران بسیار پر رنگ در این نمایشگاه ظاهر شده است.

نمایشگاه تا ۲۱ مهر در نمایشگاه بین المللی افغانستان در کابل برپاست.

در روزهای برگزاری نمایشگاه هم قراردادهایی فی مابین ایران و طرف افغانستانی منعقد می شود که جزییات آن اعلام خواهد شد.