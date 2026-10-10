مرحله نیمه‌نهایی مسابقات دستجات آزاد کشوری و انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال بانوان جمعه (۱۷ مهر) برگزار شد و چهره دو تیم فینالیست این رقابت‌ها مشخص شد.

در نخستین دیدار این مرحله، تیم پارمیس تهران در مسابقه‌ای نزدیک و نفس‌گیر مقابل تیم دوم شهرداری فردوس خراسان جنوبی به میدان رفت و در پایان جدالی جذاب که به وقت اضافه کشیده شد، با نتیجه ۴ بر ۳ به پیروزی رسید تا جواز حضور در دیدار نهایی را کسب کند.

در دیگر دیدار مرحله نیمه‌نهایی، تیم‌های سپاهان نوین اصفهان و هیئت اسکیت مازندران مقابل یکدیگر صف‌آرایی کردند که نماینده مازندران در دیداری حساس و پس از کشیده شدن مسابقه به وقت اضافه، موفق شد حریف خود را با نتیجه ۲ بر یک شکست دهد و راهی فینال شود.

به این ترتیب، تیم‌های پارمیس تهران و هیئت اسکیت مازندران برگزارکننده دیدار نهایی این دوره از مسابقات خواهند بود تا برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر رقابت کنند.

سپاهان نوین و شهرداری فردوس هم برای کسب جایگاه سومی به مصاف هم خواهند رفت.