معرفی تیمهای مرحله نهایی انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال بانوان
تیمهای راه یافته به مرحله نهایی مسابقات انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال بانوان مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مرحله نیمهنهایی مسابقات دستجات آزاد کشوری و انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال بانوان جمعه (۱۷ مهر) برگزار شد و چهره دو تیم فینالیست این رقابتها مشخص شد.
در نخستین دیدار این مرحله، تیم پارمیس تهران در مسابقهای نزدیک و نفسگیر مقابل تیم دوم شهرداری فردوس خراسان جنوبی به میدان رفت و در پایان جدالی جذاب که به وقت اضافه کشیده شد، با نتیجه ۴ بر ۳ به پیروزی رسید تا جواز حضور در دیدار نهایی را کسب کند.
در دیگر دیدار مرحله نیمهنهایی، تیمهای سپاهان نوین اصفهان و هیئت اسکیت مازندران مقابل یکدیگر صفآرایی کردند که نماینده مازندران در دیداری حساس و پس از کشیده شدن مسابقه به وقت اضافه، موفق شد حریف خود را با نتیجه ۲ بر یک شکست دهد و راهی فینال شود.
به این ترتیب، تیمهای پارمیس تهران و هیئت اسکیت مازندران برگزارکننده دیدار نهایی این دوره از مسابقات خواهند بود تا برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر رقابت کنند.
سپاهان نوین و شهرداری فردوس هم برای کسب جایگاه سومی به مصاف هم خواهند رفت.