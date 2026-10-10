خبرگزاری رویترز در گزارشی با اشاره به توافق رئیس جمهور آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای واردات گازوئیل از این کشور، نوشت: احتمال کاهش پایدار قیمت سوخت به دلیل توافق ترامپ با روسیه کم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در گزارش رویترز آمده است: «روری جانستون» تحلیلگر بازار نفت و بنیان‌گذار وبگاه «کامودیتی کانتکست» در این باره گفته که نمی‌توانم به اندازه کافی تاکید کنم که این توافق چقدر بی‌اهمیت است.

این گزارش می‌افزاید: بنا بر اعلام این تحلیلگر بازار نفت، روسیه معمولا زمانی که پالایشگاه‌های این کشور تحت حمله نیست، بسیار بیشتر از حجم‌های ذکرشده در این توافق گازوئیل صادر می‌کند.

بر اساس این گزارش، «جیم میچل» مدیر تحلیل معاملات نفت در مؤسسه مشاوره «وود مکنزی» نیز در اظهاراتی با اشاره به اینکه توافق میان ترامپ و پوتین نمی‌تواند مشکل کمبود گازوئیل را برطرف کند، گفته است که این توافق قطعا یک راه‌حل نیست بلکه یک منبع تامین دیگر برای کمک به بازار بسیار فشرده گازوئیل است.

رویترز در ادامه این گزارش با اشاره به اینکه قیمت گازوئیل که اغلب محرک اصلی تورم است از زمان آغاز جنگ تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ۲۸ فوریه (نهم اسفند ۱۴۰۴) ۷۰ درصد افزایش یافته است، می‌افزاید: درگیری‌ها در خاورمیانه به همراه جنگ اوکراین، یک بحران شدید عرضه سوخت در جهان ایجاد کرده است.

در ادامه این گزارش با اشاره به اینکه قیمت گازوئیل در ایالات متحده حتی با وجود اقدام‌های اخیر ترامپ برای افزایش عرضه سوخت، همچنان بالا مانده، آمده است: قیمت معاملات آتی گازوئیل آمریکا پس از اعلام این توافق، تقریبا پنج درصد کاهش یافت و به ۴.۶۴ دلار در هر گالن رسید.

بر اساس این گزارش، «دون بیکن» نماینده جمهوری‌خواه و هم حزبی ترامپ نیز از این توافق انتقاد کرد و گفت: اکنون زمان آن است که تحریم‌های بیشتری را که کنگره به تازگی علیه روسیه تصویب کرده است، اعمال کنیم نه اینکه تحریم‌های موجود را هم لغو کنیم.

کاخ کرملین پیش‌تر در بیانیه‌ای اعلام کرد که روسیه آمادگی خود را برای تأمین نفت و فرآورده‌های نفتی مورد نیاز بازار‌های آمریکا و سراسر جهان اعلام کرده است.

در بیانیه کرملین با اشاره به گفت وگوی تلفنی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، آمده است: روسیه آمادگی خود را برای عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی به بازار آمریکا و بازار‌های جهانی تائید کرده است.

بیانیه کرملین می‌افزاید: پوتین در جریان این گفت‌و‌گو ابراز اطمینان کرده است که عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه به بازار آمریکا و بازار‌های جهانی تاثیر مثبتی بر کل اقتصاد جهانی خواهد داشت.

بر اساس این بیانیه، پوتین و ترامپ در این گفت وگوی تلفنی درباره وضعیت پیرامون ایران و همچنین جنبه‌های مختلف روابط دوجانبه میان مسکو و واشنگتن به بحث و رایزنی پرداخته‌اند.

این بیانیه می‌افزاید: روسای جمهور روسیه و آمریکا توافق کردند که تماس‌های شخصی و همکاری میان نهاد‌ها و سازمان‌های دو کشور ادامه داشته باشد.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیش‌تر ادعا کرد که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه توافق کرده است که این کشور فورا بیش از ۳۰۰ هزار تن گازوئیل به بازار آمریکا و جهان عرضه کند.

ترامپ روز جمعه به وقت محلی در شبکه تروث سوشال خود نوشت: من به تازگی گفت وگویی بسیار موفقیت‌آمیز با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه داشتم که طی آن توافق شد روسیه فورا بیش از ۳۰۰ هزار تن گازوئیل به بازار آمریکا و بازار جهانی عرضه کند، در طول ماه نوامبر ۵۰۰ هزار تن دیگر تحویل دهد و بلافاصله پس از آن نیز یک میلیون تن دیگر عرضه کند.

رئیس جمهوری آمریکا که با پیامد‌های اقتصادی جنگ بی دلیل و فرسایشی خود علیه ایران در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره کشورش دست و پنجه نرم می‌کند، مدعی شد: علاوه بر این، با توجه به وضعیت پالایشگاه‌های گازوئیل روسیه، این کشور در مدت‌زمان کوتاهی پس از آن، ۳ میلیون تن گازوئیل دیگر تحویل خواهد داد.

ترامپ با تکرار ادعا‌ها درباره تنگه هرمز که در اختیار ایران است، مدعی شد: با توجه به کنترل کامل ما بر تنگه هرمز و این اعلام بزرگ درباره انرژی روسیه، قیمت گازوئیل برای آمریکایی‌ها و در واقع برای سراسر جهان، با سرعتی بی‌سابقه و به‌سرعت کاهش خواهد یافت.

رئیس جمهوری آمریکا ادعا کرد: کاهش قیمت‌ها برای مردم آمریکا به‌ویژه کشاورزان، دامداران و رانندگان کامیون زحمتکش کشورمان، بزرگ‌ترین اولویت من است. ترامپ مدعی شد: این اعلامیه‌ای بسیار بزرگ و مهم است. علاوه بر این، باید درک شود که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت!

همزمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که یک مجوز عمومی موقت صادر می‌کند تا عرضه سوخت دیزل روسیه به بازار جهانی امکان‌پذیر شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوزی صادر کرد که بر اساس آن، معاملات مرتبط با فروش، تحویل، تخلیه محموله و واردات گازوئیل روسیه تا ۷ آوریل ۲۰۲۷ (۱۸ فروردین ۱۴۰۶) مجاز خواهد بود.

روسیه به‌طور سنتی یکی از صادرکنندگان عمده گازوئیل بوده است، اما این روند تابستان امسال پس از آن متوقف شد که حملات پهپادی اوکراین پالایشگاه‌های روسیه را تخریب کرد.

روسیه در هشت ژوئیه صادرات گازوئیل را برای حفظ عرضه داخلی ممنوع کرد. کرملین روز چهارشنبه این ممنوعیت را تا پایان ماه اکتبر تمدید کرد.

ترامپ که با پیامدهای اقتصادی جنگ فرسایشی علیه ایران در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره در سوم نوامبر (۱۲ آبان) دست و پنجه نرم می‌کند، در تلاش است از شکست حزب خود (حزب جمهوری‌خواه) در این انتخابات جلوگیری کند. رویکرد ترامپ در قبال ایران، باعث ناامیدی حامیانش و نیز بخشی از جمهوری‌خواهان خسته از جنگ شده است که نسبت به طولانی شدن جنگ و پیامدهای آن بر قیمت سوخت و انتخابات میان دوره‌ای نگران هستند.