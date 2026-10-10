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عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از تدوین قانون ۱۲ مادهای هوش مصنوعی و تمرکز بر توسعهمحوری و پیشگیری خبر داد.
سؤال: یعنی ما با تقویت هوش مصنوعی، نیروی انسانی را حذف نمیکنیم؟
طاهری: آن که سر جای خود؛ نیروی انسانی که دکتر مدنظرشان است، بیشتر تربیت نیروی انسانی است که ما دو ماده مفصل در قانون برای این دیدیم که توضیح هم میدهم، ولی آن چیزی که الان سؤال شما بود و درست هم هست؛ بخش خصوصی در این قانون تولیدکننده دیده شده است. بخش زیادی از مصرفکننده؛ دولت دیده شده، ما برای این که دولت را بهرهور کنیم، در برنامه هفتم و به ویژه در قانون هوش مصنوعی در نظر گرفتیم که حتماً طرحهای ملی، اولویتدار و پیشران را سازمان هم نظارت کند، هم اگر یک جایی عقب ماندگی دارد، بنا به این که مدیریت آن بخش خیلی در این فاز نیست، همچنان کار را سنتی جلو میبرد، برای آن برنامه ابلاغ کند، مثلاً بگوید وزارت نیرو تو اگر در انرژی و برق مشکل داری و نرفتی به سراغ این کار، من این برنامه را به تو ابلاغ میکنم و در قانون دیده شده که وظیفه دارد آن دستگاه از منابع خودش برای این هزینه کند ولی بتواند نظارت کند؛ بنابراین یکی از کارهای جدی و اگر واقعاً بخواهیم بگوییم از اولویتهای مهم کشور؛ که این را نگه داشته بودم در جمعبندی بگویم؛ تشکیل سریع این سازمانی که قانون شده و دولت هم اعلام کرده که استقبال میکند، با قدرت با فردی با سواد و متمرکز روی این کار، نه این که فردی باشد یک جای دیگر مسئولیت دارد، چون بعضی وقتها اینها را میشنویم علیرغم این که آنجا این کار هم به عهده بگیرد؛ یعنی کار، کار سبک و ساده و ویترینی نیست، واقعاً یکی از جاهایی که هم ما در مجلس باید نظارت کنیم، هم شما در صداوسیما انشاءالله به ما باید کمک کنید؛ در خود شکلگیری این سازمان سرعتی داشته باشد، خیلی بار مالی ندارد، انگار یک هنرستان، یک مدرسه یا مثلاً یک فرمانداری؛ یعنی یک حالت ستادی است، این طور نیست که مثلاً در کل کشور قرار است نیرو، ساختمان و ماشین باشد؛ یک جایی به نام سازمان است؛ انگار که یک مدرسه را با معلم تجهیز میکنیم.
سؤال: حتی اختصاص منابع هم به نظر میرسد در حوزه هوش مصنوعی جای دوری نخواهد رفت؟
طاهری: منابع آن هم دیده شده؛ هم اداره خودشان، هم برای کل بخش خصوصی که میخواهد دیده شود؛ اپراتورهایی که دیده شده برای داده و تجمیع پردازشهای توزیع شده که در کشور وجود دارد، واقعاً روی کلمه به کلمه این قانون فکر شده، اگر دولت اراده کند، بالأخره دولت الان سرش شلوغ و در جنگ است؛ ما قبول داریم، ولی به محض این که یک فرد و مجموعه را به عنوان سازمان شکل بدهد که متمرکز روی این قضیه باشد، ما هم انشاءالله در مجلس حاضریم با جدیت کمک کنیم و کار جلو برود، حتی یک ساعت هم نباید غفلت کنیم، حتماً اگر به این قانون عمل شود، کشور را ما میتوانیم به قبل و بعد از این تقسیم کنیم؛ یعنی جهشی را شاهد خواهیم بود که آن خلأها را میتواند پر کند.
سؤال: عمل به قانون را شما در مجلس باید نظارت کنید؟
طاهری: بله، از همین جا من از دکتر عارف، چون معمولاً این حوزههای فناوری هم تخصص ایشان است، از ایشان خواهش میکنیم سرعت بدهند و شنیدم مثلاً ممکن است دستگاهها یا بخشهایی که وظایف دیگری دارند را مثلاً شاید بخواهند برای این کار مأمور کنند، ما خواهشمان این است که نه مستقل سازمان را انشاءالله شکل بدهند و آن ویژگیهایی که در قانون آمده، قطعاً مشکلاتی هم که الان دولت دارد میتوانند به این سازمان بسپارند.
سؤال: چند دستگاه برنامه آن را دارد بر اساس...؟
طاهری: نه، الان فعلاً برنامهای که دستگاهی بیاید بگوید من برای هوشمصنوعی این برنامه و پیشنهاد را دارم، حتی یک مورد هم ندارد.
سؤال: مگر طبق قانون، مکلف نیستند؟
طاهری: عرض کردم در قانون برنامه هفتم، در بحث هوشمندسازی هست، ولی این که برای هوش مصنوعی برنامهای داشته باشند، این در قانون هوش مصنوعی دیده شده، هنوز سازمان شکل نگرفته که این برنامهها را انجام دهد.
سؤال: آقای زارعپور مطمئناً برای ارتقای جایگاه هوش مصنوعی در کشور در جمهوری اسلامی ایران نیازمند این هستیم که چالشها و نقاط ضعف یا نیازمندیها را در مسیر بشناسیم؛ الان چند مورد را اشاره کردید، رسیدیم به نکته مهم نیروی انسانی؛ بحث دانش و توانمندیهای بومی، کجای راه هستیم، میتوانیم خودمان را با سرعت و شتاب پیش ببریم؟
عیسی زارعپور؛ وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات: سؤال دکتر را که اشاره کردید تا آنجا که اطلاع دارم، دستگاههای زیادی در آن ستادی که تشکیل شده، برنامههای خود را آوردند برای آن برنامه هفتم؛ بحث هوشمندسازی که دنبال میکنند، به هر حال، چون بخش دولتی بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور؛ با واسطه و بیواسطه، مصرف کننده بزرگی هستند، اگر اولویتهایش را تعیین کند، برنامههایش مصوب شود، تغییراتی را در بخش خصوصی ایجاد میکند که میتواند برای همان نیروی انسانی انگیزه ایجاد کند. ما الحمدلله در حوزه نیروی انسانی؛ جزو کشورهای پیشرو در تولید دانش هستیم و الان دانشگاههای زیادی در حوزه تربیت نیروی انسانی در حوزه هوش مصنوعی کار میکنند. البته هوش مصنوعی هم صرفاً حوزه فنی نیست، ما الان موضوعات دیگری هم داریم که بسیار مهم است، از جنبههای جامعهشناسی، بحث امنیت، حوزههای اجتماعی، بالأخره باید روی این کار شود که هوش مصنوعی که الان به اعتقاد من زندگی بشر را تا الان تبدیل به قبل و بعد آن شاید بشود کرد و یک تحول جدی ایجاد میکند، در همه جنبهها باید مورد بررسی قرار بگیرد، صرفاً یک موضوع فنی نیست که ما از جنبه فنی به آن نگاه کنیم، اما برای توسعه ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی و لایههای عمیق آن، دانشگاههای ما الحمدلله شرکتهای دانشبنیان و نخبگان ما پای کار هستند؛ اما باید برای اینها ایجاد انگیزه کرد و به آنها امید داد، مخصوصاً در شرایط فعلی که شرایط پیچیدهای در کشور حاکم است که ناشی از اتفاقات دو سال گذشته است؛ به تعبیر امام شهیدمان، کودتایی که اتفاق افتاد، دو جنگ به کشور تحمیل شد؛ در شرایط خاصی هستیم، ایجاد امید و انگیزه برای نیروها و این که بقیه هم به این حوزه بپیوندند، نیروهای انسانی متخصصی که داریم، بحث مهمی است که انشاءالله با تشکیل سازمان هوشمصنوعی و متمرکز کردن همه ظرفیتهایی که در کشور وجود دارد و میتواند ایجاد انگیزه کند، امیدوارم این مسیر هموار شود.
سؤال: این که میگویید انگیزه مالی؛ تخصیص منابع یا نه همراهیهای مسیر؛ تسهیل راه؟
زارعپور: هوش مصنوعی در واقع توانمندسازهای متعددی دارد؛ یکی، سرمایهگذاری است، زیرساختهایی که باید فراهم شود، بالأخره یک مدلی توسعه میدهند یک جمع و گروهی نیاز پردازشی دارد، الان متأسفانه یک رقابت شاید بگویم منفی در کشور راه افتاده که هر کسی دنبال این است که یک زیرساخت پردازشی ویژه برای خود راهاندازی کند، چند روز پیش من میهمان یکی از معاونان دانشگاهها بودم، برگشت به من گفت ما اینجا میخواهیم یک جیپییو فاین راه بیندازیم، شما کمک کنید مثلاً از فلانجا میخواهیم فلانقدر اعتبارات بگیریم در حالی که شاید آن دانشگاه اصلاً چنین چیزی نیاز نداشته باشد، حتی اگر فراهم کند. الان همه دنبال این هستند که این را فراهم کنند، در حالی که این منبع یک منبع فعلاً کمیاب در دنیاست، حتی اگر پول هم وجود داشته باشد، تحریم هم نباشد، به خاطر محدودیتهایی که وجود دارد و عمدتاً از سمت آمریکا وضع شده، تأمین آن سخت است، این که به هر حال یک زیرساخت پردازشی مناسب در کشور وجود داشته باشد و همه به آن دسترسی داشته باشند، یک عامل انگیزش است. این که من بتوانم ایدههایی که میدانم برای افزایش بهرهوری و ایجاد تحول در بخشهای مختلف دولتی مفید است، بتوانم اینها را دنبال کنم و ایجاد انگیزه میکنم یا دسترسی به دادهها؛ الان مسأله داده، بسیار بسیار بحث جدی است که در این قانون به آن پرداخته شده، ولی به اعتقاد من نیازمند یک قانون مجزا هم هست. بالأخره ما میخواهیم با دادهها چه کنیم؟ دادههایی که در اختیار بخش خصوصی است، شما همین سکوهایی که روزانه از آنها استفاده میکنید، از جابهجایی مسافر، خرید، تماشای آنلاین تلویزیون گرفته تا انواع سکوهای خدماتی که هست شما دادههایتان را در آنجا قرار میدهید، برنامه ما برای این دادههایی که هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی است؟ بخش دولتی را باز به همت دکتر طاهری سال ۱۴۰۱ یک قانونی در مجلس شورای اسلامی به نام قانون داده و اطلاعات ملی تصویب شد که به اعتقاد من، قانون بسیار خوب و کارگشایی بود، اگر امروز شما بسیاری از خدمات را میبینید باهم یکپارچه شدند، به خاطر جرمانگاری است که در آن قانون برای ندادن دادن و عدم تبادل داده بین دستگاهها پیشبینی شده بود، قبل از این توصیه بود، الان به هر حال یک شمشیر تیز از سمت مجلس روی سر دستگاههای دولتی گذاشته شده، باهم دادههای خود را به اشتراک بگذارند. در بخش دادههای دولتی، تدبیر خوبی در بخش دادههای خصوصی شده و کلاً داده به نظرم یک دوره آزمایشی با این قانون باید جلو برویم، ولی حتماً نیازمند یک تحول جدی هستیم، ما دادهها را باید تبدیل به یک سرمایه ملی کنیم که در عین حال که از حریم خصوصی مردم حفاظت میکنیم، بخش خصوصی بتواند با این دادهها خلق ارزش جدید کند؛ نوآوریهای جدید داشته باشد. رئیس جمهور جنایتکار آمریکا بارها اشاره کرده، این دفعه هم گفتم ما اصلاً الان دنبال تنظیمگری و قاعدهگذاری هوش مصنوعی نیستیم، باید تخته گاز جلو برویم که بتوانیم راهبر و رهبر هوش مصنوعی در دنیا باشیم و همه را وابسته به خودمان کنیم. در چنین شرایطی به هر حال شاید لازم باشد یک دورهای ما صرفاً به فکر توسعه باشیم، نه فقط بهرهبرداری با این نگاه که ما بتوانیم در زنجیره ارزش جهانی یک جای پایی را برای جمهوری اسلامی ایران و جوانان خوشفکر ایرانی ایجاد کنیم که دنیا یک محصول ایرانی را حتماً لازم داشته باشد، اگر بخواهد به شکل بهرهور از این زنجیره استفاده کند و این دور از دسترس نیست. به اعتقاد من، همیشه عرض کردم جوانهای ایرانی چند سر و گردن از جوانهای کشورهای دیگر بالاتر هستند، هر جا شما یک نوآوری میبینید در شرکتهای با دانش و فناوری بالا؛ اصطلاحاً هایتک در هر جای کره خاکی، بروید نگاه کنید حتماً در هسته اصلی آنها جوانان ایرانی حضور دارند و این یک افتخار است، ما میتوانیم حرف برای گفتن داشته باشیم و این فناوری هم همانطور که اشاره کردم، جزو فناوریهایی است که هنوز دیر نشده، ولی خیلی زود دیر میشود، باید همه دست به دست هم دهیم و همه ظرفیتها را هماهنگ جلو ببریم که انشاءالله این تحول با سرعت و شتاب لازم جلو برود. اخیراً هم مجمع تشخیص مصلحت نظام به دنبال این است که سیاستهای کلان نظام را هم در این حوزه مشخص کند، فکر میکنند که اصلاً به سیاست کلی نیاز داریم؟ مشورت تهیه میکنند برای رهبر معظم انقلاب که حتی اگر لازم باشد ایشان ورود پیدا کنند و جهتگیریهای کلان کشور در این موضوع را مشخص کنند که همه بدانند در این موضوع باید با شتاب لازم و با در نظر گرفتن همه جوانب امنیتی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی؛ الان بحث اخلاق در هوش مصنوعی مسأله جدی در دنیاست که باید به آن پرداخته شود، ولی شاید الان مثلاً اولویت یک ما اینها نباشد، در هر صورت، در این موضوع هم ورود پیدا کردند که انشاءالله بتوانیم یک منظومه اولاً نظریه مبنای جمهوری اسلامی ایران را در این حوزه تدوین کنیم که برمیگردد به آن سؤالی که ابتدا عرض کردم که میخواهیم در هوش مصنوعی چه کاره شویم؟ متناسب با آن جهتگیریهای کلی کشور را مشخص کنیم که علاوه بر این قانونی که با زحمت دوستان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، پیش از آن دوستان در شورای انقلاب فرهنگی طرح ملی هوش مصنوعی را تصویب کردند، همتی که در دولت وجود دارد و ستاد هوش مصنوعی تشکیل شده، انشاءالله همه اینها همگرا شود که ما بتوانیم کشور را در حوزه هوش مصنوعی به جایگاه شایسته برسانیم.
سؤال: در پیام مقام معظم رهبری به مناسبت هفته فراجا و نیروی انتظامی هم نگاهی به موضوع هوش مصنوعی شده که این خود اهمیت این حوزه و نگاه دقیقتر به این حوزه را در موضوعات مختلف ازجمله نیروی انتظامی و هفته فراجا متوجه میکند، آقای طاهری یک نکتهای گفتند و من را کمی در فکر فرو بردند، جدای از مباحث فنی، ما به شدت نیازمند این هستیم که مراقبتهایی در خصوص موضوعات فرهنگی و همچنین انسانی در هوش مصنوعی در کشورمان اتفاق بیفتد، چون شما ابتدا اشاره کردید یک بند و یک بخش از قانون هوش مصنوعی که مصوب شده، بخش تنظیمگری مخاطرات است، به ما بگویید که چقدر نگرانیها را در این حوزه برطرف میکند، چون الان جدای از این که خوشحال میشویم از این که هوش مصنوعی استفاده میکنیم و بخشی از نیازهای ما را جواب میدهد، نگرانیهایی پشت آن هم به وجود میآید.
طاهری: در تکمیل فرمایش دکتر، این نکته را عرض کنم؛ در حوزه نیروی انسانی ما هم برای وزارتین، هم برای حوزههای علمیه، هم آموزش و پرورش و هم برای فنی و حرفهای تکالیف خوبی را آوردیم که از سرفصلهای آموزشی بگیر تا تقویت آزمایشگاهها و پایاننامهها و ... و برای حوزه داده هم به جز بحث کارگروه تعاملپذیری و این که اجباری باشد در این که از دادهها بتوانند استفاده کنند، مشوقی هم برای بخش خصوصی؛ یعنی این را در نظر گرفتیم که کاربرهای بخش خصوصی برای حوزه داده تشکیل شود؛ یعنی اپراتورها و کاربرهایی باشند، در حوزه دولتی هم ممکن است یک بخش دولتی باشد؛ مثلاً کتابخانه ملی، قوه قضائیه یا صداوسیما؛ شاید یکی از جاهایی که بیشترین داده را دارد، خود صداوسیما باشد، ولی یک وقت من به اجبار میگویم باید این دادهها را در اختیار جایی بگذاری، یک وقتی میگویم این اجازه را به شما میدهم که کاربر درست کنی و این دادهها را با آن نرخی که مورد تأیید سازمان تنظیم مقررات است؛ یعنی یک منافعی را هم برای آن در نظر گرفتیم. بخش دولتی که دادههای زیادی؛ بیگدیتا دارد، برای این که منتفع هم شود و دادههایش را بتواند بعد از این که بینشان میکند و قابل استفاده است بدون این که به هویت افراد آسیب بزند، یا در قوه قضائیه یا جاهای دیگر اینها را استفاده کنند. در مورد مخاطرات که فرمودید؛ عرض کردم با این که رویکرد ما؛ رویکرد توسعهای است، در دنیا ما وقتی میخواستیم این طرح را بنویسیم، قوانین کشورهای مختلف را مطالعه میکردیم، دیدیم مثلاً اروپا رفته به حوزه تنظیمگری خیلی پرداخته، یک قانونی دارد بالای شاید ۴۰ تا ۵۰ ماده، اکثر آن در حوزه تنظیمگری است که اینجا یک مخاطره است، چطور جلوی آن را بگیریم، الی آخر. بعضی کشورها مثل چین و آمریکا در حوزه توسعه جلو رفتند، ما در این برهه از زمان تصمیممان را به حوزه توسعه گذاشته بودیم و عموم موادی که نوشتیم برای اینجاست، ولی آن مادهای که برای مخاطرات لحاظ کردیم به این شکل ساماندهی کردیم.
سؤال: پس این نگاهی که الان گفتید نگاه توسعهای است، پاسخ آقای زارعپور بود در آن سؤال نخست؟
طاهری: بله، ما سعیمان بر این است؛ بیش از ۸۰ درصد نگاه به آن بود، برای این که این قسمت غفلت نکنیم، کشوری هستیم که بحثهای فرهنگی و ارزشی برای ما مهم است؛ از آن فلسفه هوش مصنوعی بگیر، علیرغم این که دو ماه کلاً در سازمان دو مرکز لحاظ کردیم؛ یک مرکز برای این که بتواند آن آیندهنگریها و چیزهایی که ممکن است بعد از یک مدتی بگوییم این قرار بود پیش بیاید، ما حواسمان نبود؛ پدیدههای نوظهور، از این جنس چیزها مثل مواردی که هنوز مبتلابه نیستیم، ممکن است در آینده مبتلا شویم را زودتر پیشبینی کند، راه چارهای برای آن دیده شود، یک مرکز هم گذاشتیم برای هم کار امنیت و هم مهمتر از آن؛ مدیریت مخاطرات، یعنی اگر شما یک برنامهای در هوش مصنوعی مینویسید یک کاری اقدامی میخواهید انجام بدهید بایستی حتما در این آزمایشگاههایی که مربوط به آزمایشگاههای معتبری که وجود دارند گواهی تایید و گواهی اخلاق آن را بگیرند یعنی این طور نیست که صرف توسعه ما سرمان را بیاندازیم بگوییم هر کاری در هوش مصنوعی انجام شد مورد تایید است بدون تاییدیه و جلو برویم، نه، در عین حالی که نگاه نگاه توسعهای بوده حتما این قسمت را هم در بحث مدیریت مخاطرات به صورت فنی و علمی دیده شده که بتواند آن گواهیهای لازم را در بخشهای مختلف مربوط به هوش مصنوعی اخذ کنند و کار را جلو ببرند.
سوال: آقای زارع پور در جنگ دنیای پیچیده هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران میتواند جزو قدرتهای برتر باشد؟
زارع پور: حتما این طور است بحث توانایی اش که یادی کنیم از شهید رئیسی که همیشه میگفتند ما اصحاب میتوانیم هستیم، با توجه به این نیروی انسانی خلاقی که در کشور ما است و عزم و ارادهای که وجود دارد حتما میتوانیم همانطور که اشاره کردند ما یک روزی سیم خاردار را هم وارد میکردیم سادهترین تجهیزات نظامی را به ما نمیدادند امروز در کشورهای پیشرفته دنیا برای کپی کردن پهپادهای ایرانی صف کشیدند.
طاهری: آقای دکتر در بحث هوش مصنوعی در پهپاد هم جزو الان صاحب سبکها هستیم؛ که یعنی مثلا شما یک انبوهی از پهپاد را استفاده کنید پردازش کند یعنی در این جا هم الان که گفتید در برخی از زنجیرهها باید جا پیدا کنیم ...
سوال: یعنی در میدان و فضای امنیت کشور هم ...
طاهری: بله، ما در قانون هم دیدیم که سرریز هوش مصنوعی در حوزههای نظامی مان را در کشور بشود استفاده کرد حتما یکی از جاهای پیشرو نظامی ما است.
زارع پور: بله، منتها الان یکی از جاهایی که اتفاقا در دو جنگ اخیر از آن آسیب خوردیم دست برتر دشمن در بعضی از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی بود به ویژه در تکمیل بانک اهدافش که ابزارهای بسیار پیشرفتهای دارد که مبتنی بر جمع آوریهای آشکار و پنهانی که از اطلاعات انجام میدهد میتواند بانک اطلاعاتی اش را به شکل خودکار به روز کند حتی بعضی جاها سیستمهایی عملیاتی اش را هم وصل کرده به همین سیستمهای پردازشی اش که بتواند در لحظه تصمیم بگیرد که سیستم خودش اتوماتیک کسی را مورد هدف قرار بدهد یا جایی را مورد هدف قرار بدهد یا نه، در این حوزهها ضعفهایی وجود دارد که میدانم دوستان ما در نیروهای مسلح دارند تلاش میکنند در کنار این دستهای برتری که در استفاده از هوش مصنوعی در رزم پیدا کردیم در این یکی دوسال اخیر انشاالله در این حوزهها هم ما بتوانیم نیروهای مسلح ما تقویت شوند و ما هم دست برتر داشته باشیم که بتوانیم از این فناوری که دشمن دارد استفاده میکند برای ضربه زدن هر کجا لازم بود ما هم مقابله به مثل کنیم.
سوال: هوش مصنوعی افق و چشم انداز؟
طاهری: اگر میخواهیم واقعا حرفهایی که میزنیم در حد حرف باقی نماند و عمل به آن بشود خواسته رهبر شهیدمان جزو ۱۰ کشور برتر باشیم، عرض کردم سریعترین کاری که الان بایستی دولت انجام بدهد و ما در مجلس نظارت کنیم تشکیل سازمان با یک مدیر باثبات و متمرکز روی این کار، عمل به بند بند و نقطه به نقطه این جا که هم بحثهای مالی دیده شده هم آینده نگری شده هم بحث دولت دیده شده هم بخش خصوصی دیده شده یعنی میثاق ما باشد، من تضمین میکنم قول میدهم که یک جهش فوق العادهای در هوش مصنوعی در کشور انشاالله داشته باشیم با عمل به این قانون هوش مصنوعی.
سوال: آقای زارع پور جمع بندی بفرمایید:
زارع پور: ما ظرفیتهای کم نظیری در حوزه نیروی انسانی عزم و ارادهای که در مدیران کشور وجود دارد و زیرساختهایی که در کشور وجود دارد صرفا هم زیرساختهای سخت افزاری نیست حتما میتوانیم که نقش جدی وویژهای را در زنجیره جهانی هوش مصنوعی ایفا کنیم این را باید به سرعت پیدا کنیم تا قبل از این که این پنجره فرصت بسته نشده که ما دیگر مثل فناوریهای دیگر نتوانیم یا به سختی بتوانیم یا با سرمایه گذاری زیاد، الان فرصتی است که مامی توانیم با سرمایه گذاری کمتر نسبت به آینده با سرعت بیشتری این نقش را پیدا کنیم امیدواریم که با همدلی و همراهی که بین مجلس، دولت، بخشهای مختلف حاکمیت دارد شکل میگیرد انشاالله این فضا را ما بتوانیم به شکل بهینه مدیریت کنیم که این اثرگذاری را در زنجیره ارزش جهانی داشته باشیم در عین حال که عرض کردم بحث بهره برداری، بحث استفاده، توسعه هوش مصنوعی در همه بخشها البته با در نظر گرفتن مخاطرات و چارچوبهایی که وجود دارد و تحولهایی که در همه بخشها ایجاد میکند، الان شما آموزش به شکل عجیبی متاثر از هوش مصنوعی شده دانشگاهها، مدارس باید برای آن تدبیر کرد که در عین حال که از این ابزارها به بهترین شکل ممکن استفاده میکنیم یک وقت خدایی نکرده مخاطراتش هم دامن گیر کشور نشود.
سوال: اصلا موضوع هوش مصنوعی در مدارس، آموزش عالی، آموزش و پرورش، در صنایع، در حوزههای مختلف خودش میتواند سرفصل هر کدام از گفتوگوهای ما باشد. سرعت و شتاب مان را باید در حوزه هوش مصنوعی همزمان با یپشرفتها تنظیم کنیم وگرنه نکتهای میشود که شما اشاره کردید زود دیر میشود.