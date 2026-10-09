معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: نفرات برتر مسابقات شنای آب‌های آزاد، گرامیداشت هفته دفاع مقدس در رده‌های سنی ۸ تا ۱۵ سال معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: مسابقات آب‌های آزاد، گرامیداشت هفته دفاع مقدس، با حضور ۴۰ شرکت‌کننده در مجموعه ورزشی ساحلی (پلاژ) آقایان کیش برگزار شد.

رقابت در دو رده سنی ۸ تا ۱۰ سال و ۱۱ تا ۱۵ سال برگزار شد و در پایان رادین عباسفرد، والا شعبان‌زاده و اردوان روشن در رده سنی ۸ تا ۱۰ سال و شایان شریفی، علیرضا رحیمی و ایلیا باسکیان‌اُف در رده سنی ۱۱ تا ۱۵ سال رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: مسابقات در راستای توسعه ورزش‌های آبی، ترویج فرهنگ ورزش همگانی و شناسایی استعداد‌های شنا در کیش برگزار شد.