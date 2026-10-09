مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان مراغه گفت: به همت خانواده نیک اندیش مرحومه حاجیه خانم عصمت لامکانی ۶ زندانی جرایم غیر عمد از زندان آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سعید دوست احدی گفت:خانواده نیک اندیش مرحومه حاجیه خانم عصمت لامکانی برای آزادی ۶ زندانی هزینه شب هفت فوت مادرشان را به مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان پرداخت کردند.

مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان مراغه گفت: بخشی از کمک‌های خیران از هزینه‌های مراسم شب هفت، چهلم، سالگرد و احسان خیران تامین شده است.

گفتنی است از ابتدای امسال تاکنون با کمک ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی خیران مراغه‌ای ۲۵ زندانی جرایم غیر عمد از زندان آزاد شده‌اند.