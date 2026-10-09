رفع کمبود آب در ۴ روستای شهرستان تایباد

حسین جمشیدی فرماندار تایباد گفت: امسال مشکل کمبود آب و تنش‌های آبی در ۴ روستا شامل روستاهای آبقه و قلعه‌نوآبقه در بخش مرکزی و پلبند و بهلول‌آباد در بخش میان‌ولایت این شهرستان که حداقل ۱۰ سال با آن دست به گریبان بودند، برطرف شد.

دعوت از تجار افغانستان برای سرمایه گذاری در منطقه آزاد سرخس

رسول رئیس‌جعفری، مدیرعامل منطقه آزاد تجاری-صنعتی سرخس در حاشیه پنجمین نمایشگاه ملی و بین‌المللی امام ابوحنیفه کابل، در گفت‌وگو با رسانه‌های بین‌المللی با اشاره به تدوین و آماده‌سازی ۱۵۰ فرصت سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد سرخس، اظهار کرد: این فرصت‌ها برای تجار، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی علاقه‌مند به حضور در منطقه تعریف شده و بسترهای لازم برای ورود سرمایه‌گذاران و آغاز فعالیت‌های اقتصادی فراهم شده است.