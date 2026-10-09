روابط عمومی اداره آموزش و پرورش کیش، اعلام کرد: طرح سراسری تکمیل آزمون‌های غربالگری و استعدادیابی دانش‌آموزان از ۱۸ تا ۲۵ مهر در مدارس کیش اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی اداره آموزش و پرورش کیش، اعلام کرد: با تأکید بر ضرورت شناسایی به موقع ظرفیت‌ها و نیاز‌های حمایتی دانش‌آموزان، طرح تکمیل آزمون‌های غربالگری و استعدادیابی، از ۱۸ تا ۲۵ مهر در مدارس کیش برگزار می‌شود.

مدیران مدارس با توجه به اهمیت اجرای طرح، اطلاع‌رسانی دقیق به خانواده‌ها را در اولویت قرار دهند تا با تنظیم زمان‌بندی مشخص برای مراجعه اولیا یا اجرای آزمون‌ها توسط دانش‌آموزان، از فشردگی اجرای طرح در روز‌های پایانی جلوگیری شود و تمامی موارد باقی‌مانده تا قبل از بسته شدن سامانه در پایان مهر انجام شود.

مدیران مدارس به عنوان مسئول پایش مداوم آمار کلاس‌ها و رفع مشکلات احتمالی تا ثبت نهایی طرح بر روند دقیق طرح و مشارکت دانش‌آموزان نظارت می کنند.