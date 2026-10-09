در پی انتشاری اخباری مبنی بر واگذاری زمین در چابهار به افغانستان در شبکه‌های اجتماعی، محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در این باره توضیح داد.

افغانستان در شبکه های اجتماعی، محسن زنگنه، نماینده مرد تربت حیدریه در مجلس و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در حاشیه بازدید از مرز دوغارون شهرستان تایباد گفت: هرگونه سرمایه‌گذاریِ اتباعِ خارجی در شهرستان چابهار، صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است و به هیچ عنوان به معنای واگذاریِ خاک یا حاکميت جمهوری اسلامی ایران نیست.