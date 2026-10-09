واکنش زنگنه به فضاسازی ها درباره واگذاری زمین در چابهار به افغانستان
در پی انتشاری اخباری مبنی بر واگذاری زمین در چابهار به افغانستان در شبکه های اجتماعی، محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در این باره توضیح داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در پی انتشاری اخباری مبنی بر واگذاری زمین در چابهار به
افغانستان در شبکه های اجتماعی، محسن زنگنه، نماینده مرد تربت حیدریه در مجلس و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در حاشیه بازدید از مرز دوغارون شهرستان تایباد گفت: هرگونه سرمایهگذاریِ اتباعِ خارجی در شهرستان چابهار، صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است و به هیچ عنوان به معنای واگذاریِ خاک یا حاکميت جمهوری اسلامی ایران نیست.