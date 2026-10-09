به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فردا شنبه ۱۸ مهرماه مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان و مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه از ساعت ۱۰تا ۱۱ در سامانه سامد پاسخگوی سوالات مردم خواهند بود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان نیز از ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰ با شماره تلفن ۱۱۱ سامانه ارتباط مردم و دولت به مسائل و مشکلات مردم رسیدگی می کنند.