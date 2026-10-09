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فردا چهار تن از مسئولان اجرایی آذربایجانغربی با حضور در سامانه سامد پاسخگوی سوالات مردم خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فردا شنبه ۱۸ مهرماه مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان و مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه ارومیه از ساعت ۱۰تا ۱۱ در سامانه سامد پاسخگوی سوالات مردم خواهند بود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان نیز از ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰ با شماره تلفن ۱۱۱ سامانه ارتباط مردم و دولت به مسائل و مشکلات مردم رسیدگی می کنند.