معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت تسهیل صادرات محصولات کشاورزی و حمایت از واحد‌های فرآوری راهکار‌هایی همچون تامین منابع مالی، توسعه کشت قراردادی و راه اندازی گمرک سیار را از جمله اقدامات موثر برای کاهش زیان کشاورزان و رونق تجارت خارجی استان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،طاهر روحی در نشست کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز که با دو محور بررسی مشکلات صادرات محصولات کشاورزی آذربایجان‌شرقی و بررسی ساختار تجارت خارجی و شناسایی ظرفیت‌ها و فرصت‌های تجاری در بازار‌های عراق، ترکیه، قزاقستان و سایر کشور‌های هدف برگزار شد با اشاره به شرایط موجود در تجارت خارجی گفت: در شرایط فعلی هم در مرزها، هم در تامین مواد اولیه، هم در بازار‌های هدف و هم در حوزه حمل‌ونقل با مشکلاتی روبرو هستیم و باید برای عبور از این دوره، مجموعه دستگاه‌ها و بخش خصوصی در کنار یکدیگر قرار گیرند.

وی با تاکید بر لزوم حمایت بانک‌ها از واحد‌های بخش خصوصی افزود: یکی از راهکار‌های عملیاتی این است که منابع لازم در اختیار واحد‌های فرآوری قرار گیرد تا سیب، انگور و سایر محصولات قابل فرآوری به محصولاتی مانند کنسانتره تبدیل شوند. با این اقدام می‌توان زمان نگهداری محصول را افزایش داد و منتظر شرایط مناسب‌تر و افزایش تقاضا در بازار‌های هدف ماند تا میزان ضرر و زیان کاهش یابد.

روحی همچنین خواستار اولویت دادن گمرکات به تسهیل صادرات سیب و انگور شد و گفت: در حوزه مرز‌ها و گمرکات باید همراهی بیشتری صورت گیرد تا سرعت صادرات محصولات افزایش پیدا کند.

وی از توافق با بانک کشاورزی برای اختصاص بخشی از منابع موجود به استان خبر داد و افزود: علاوه بر تسهیلات بانکی، سازمان جهاد کشاورزی نیز می‌تواند از ابزار‌هایی همچون خرید ویژه یا خرید‌های مدت‌دار استفاده کند. توسعه کشت قراردادی نیز باید به‌ عنوان یکی از راهکار‌های اساسی بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.

روحی همچنین از پیشنهاد راه‌اندازی گمرک سیار در استان خبر داد و گفت: این پیشنهاد برای نخستین‌بار در استان مطرح شده، اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. امیدواریم با اجرای آن، بخشی از فرآیند‌های مربوط به صادرات و واردات تسهیل و زمان انجام تشریفات گمرکی کاهش پیدا کند.

رحیم روایی مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌شرقی نیز با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده در جلسات تنظیم بازار گفت: در بررسی‌های انجام‌ شده، مسائل مهمی شناسایی و برای مدیریت شرایط موجود دو تا سه پیشنهاد مشخص مطرح شده است.

وی با اشاره به حجم تولید محصولات باغی استان افزود: در حال حاضر حدود ۳۲۰ تا ۳۵۰ هزار تن انگور و ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار تن سیب در استان در حال برداشت است. پیش از این نیز در محصولاتی مانند سیر با مشکلاتی مواجه بودیم و امیدواریم برگزاری این جلسات بتواند به ارائه راهکار‌های عملیاتی و کاهش مشکلات تولیدکنندگان منجر شود.

روایی ادامه داد: در حوزه امنیت غذایی و تنظیم بازار سه پیشنهاد مشخص داریم و لازم است کارخانجات، بخش دولتی و مجموعه‌های مرتبط با توسعه بخش کشاورزی استان به‌ صورت هماهنگ برای اجرای آنها اقدام کنند.

وی تامین سرمایه در گردش واحد‌های فرآوری را نخستین پیشنهاد عنوان کرد و گفت: این فرآیند ممکن است زمان‌بر باشد و شاید نتواند در کوتاه‌مدت همه مشکلات را حل کند، اما باید بررسی کنیم بانک‌های استان تا چه میزان امکان تامین منابع و حمایت از واحد‌های فعال را دارند.

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌شرقی تسهیل امور گمرکی را دومین راهکار دانست و افزود: پیشنهاد ما این است که میزان رفع تعهد ارزی برای این بخش از ۱۰۰ درصد به ۵۰ درصد کاهش پیدا کند. این پیشنهاد به استاندار ارائه شده و مقرر است برای بررسی در هیئت دولت مطرح شود.

وی توسعه بازار محصولات کشاورزی را سومین و مهمترین محور عنوان کرد و گفت: برخی محصولات استان پیش از این به بازار‌هایی مانند پاکستان و هند صادر می‌شد، اما به دلیل مشکلات موجود در مرزها، صادرات با محدودیت‌هایی روبرو شده است. در مقابل روسیه بازار مناسبی برای میوه تازه محسوب می‌شود و باید از این ظرفیت استفاده کنیم.

روایی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی برای صادرات انگور و کشمش افزود: باید از هم‌اکنون برای ماه‌های آینده و صادرات انگور‌های فرآوری‌ شده برنامه داشته باشیم. بخش مهمی از کشمش استان نیز از طریق بنادر جنوبی به کشور‌های عربی صادر می‌شود و لازم است برای حفظ این بازار و یافتن مسیر‌های جایگزین چاره‌اندیشی شود.

وی تاکید کرد: یکی از اولویت‌های فعلی باید تامین اعتبار برای حمایت از کارخانجات و واحد‌های فرآوری باشد تا بتوانند محصولات باغداران را جذب کرده و مانع ایجاد فشار مضاعف در بازار شوند.