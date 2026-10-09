مدیر کل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک استانداری آذربایجان‌شرقی از تهیه و تدوین اولین طرح هادی شهری لاهیجان با رویکرد آینده‌نگر، ظرفیت‌محور و مبتنی بر توسعه متوازن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،بابک رضی‌منش با اشاره به پیشینه تاریخی بیش از ۵۰۰ ساله لاهیجان اظهار کرد: هویت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی این سکونتگاه باید در برنامه‌ریزی و توسعه آینده شهر مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به تبدیل لاهیجان از روستا به شهر بر اساس مصوبه هیات محترم وزیران در مردادماه ۱۴۰۲ از تهیه و تدوین اولین طرح هادی شهری لاهیجان با رویکرد آینده‌نگر، ظرفیت‌محور و مبتنی بر توسعه متوازن خبر داد.

رضی‌منش با اشاره به موقعیت ممتاز جغرافیایی لاهیجان و قرارگیری آن در مجاورت کلانشهر تبریز، شهر خسروشاه و شهر جدید سهند و در حاشیه محور ارتباطی تبریز ـ آذرشهر گفت:در الگوی توسعه آینده شهر باید موضوعاتی همچون شبکه ارتباطی، حمل‌ونقل و ترافیک، جابجایی نیروی کار و ارتباط لاهیجان با مراکز جمعیتی و اقتصادی پیرامون مورد توجه قرار گیرد.

مدیر کل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک استانداری آذربایجان‌شرقی افزود: وجود بیش از ۷۰۰ واحد صنعتی فعال و متنوع در لاهیجان، این شهر را به یکی از مراکز مهم اشتغال و فعالیت اقتصادی منطقه تبدیل کرده است و این ظرفیت باید در تهیه طرح هادی به‌ عنوان یکی از ارکان اصلی ساختار اقتصادی و فضایی شهر مورد توجه قرار گیرد.

رضی منش ادامه داد: لاهیجان از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، گردشگری و ارتباطات منطقه‌ای برخوردار است و سازماندهی این ظرفیت‌ها در قالب یک الگوی منسجم می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری شهری متعادل، پویا و برخوردار از کیفیت مناسب زندگی باشد.

وی تاکید کرد: هدف از تهیه طرح توسعه شهری صرفاً تعیین کاربری اراضی نیست، بلکه باید چارچوبی برای ارتقای کیفیت زندگی، تامین عادلانه خدمات، تقویت اقتصاد محلی، افزایش تاب‌آوری و هدایت صحیح توسعه شهر فراهم کند.

مدیر کل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک استانداری آذربایجان‌شرقی همچنین با تاکید بر رعایت ضوابط و مقررات قانونی تا زمان تصویب طرح جدید گفت: هرگونه تغییر در محدوده، کاربری‌ها و ضوابط باید پس از بررسی کارشناسی و طی فرآیند قانونی انجام شود.