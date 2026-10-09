به همت گروه جهادی امام علی (ع) سپاه خوی ۱۵۰ بسته نوشت افزار دربین دانش‌آموزان نیازمند توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، گروه جهادی امام علی (ع) سپاه شهرستان خوی با هدف حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار، ۱۵۰ بسته لوازم‌التحریر را در این شهرستان توزیع کرد.

بیش از ۱۵۰ بسته لوازم‌التحریر به همت گروه جهادی امام علی ع حوزه ۲ شهید عاشوری سپاه خوی و با حضور جمعی از مسئولان این شهرستان در بین دانش‌آموزان نیازمند توزیع شد.

این آیین با حضور حجت‌الاسلام سید علی سیدنظری مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه خوی، و سرهنگ ذاکری معاون هماهنگ‌کننده سپاه خوی وتعدادی از خیرین برگزار شد.

در جریان این مراسم بسته‌های حمایتی شامل اقلام ضروری تحصیلی به دانش‌آموزان واجد شرایط اهدا شد تا زمینه تحصیل مناسب‌تری برای این دانش‌آموزان فراهم شود.

مسئولان حاضر در این مراسم ضمن تقدیر از تلاش‌های جهادگران و خیرین بر تداوم این گونه اقدامات نیکوکارانه و حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار تاکید کردند.