به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر با حضور فرماندار ویژه میاندوآب و جمعی از مسئولان شهرستان در روستای شیرین‌آب از توابع بخش مرکزی میاندوآب برگزار شد.

در این مراسم برنامه‌های متنوع فرهنگی و ورزشی از جمله سخنرانی، کاشت نهال، مسابقات اسب‌سواری و طناب‌کشی، اجرای موسیقی سنتی، پخت نان و برپایی نمایشگاه تولیدات زنان عشایری برگزار شد.

فرماندار ویژه میاندوآب در این مراسم با اشاره به نقش عشایر در عرصه‌های مختلف گفت: عشایر قدرشناس ایران در طول تاریخ انقلاب اسلامی با اقتدار و عزتمندانه از انقلاب و امام راحل حمایت کرده‌اند و همچنان پشتیبان نظام هستند.

رسول ملکی با تأکید بر ضرورت بهبود روند ارائه خدمات به روستاییان و عشایر افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی نباید منتظر مراجعه عشایر برای بیان مشکلات باشند، بلکه باید به صورت مستمر در جمع روستاییان و عشایر حضور پیدا کرده، مشکلات را احصا و برای رفع آنها اقدام کنند.

فرماندار ویژه میاندوآب همچنین با قدردانی از تلاش‌های روستاییان و عشایر در تولید محصولات دامی و غذایی، از حمایت‌های دولت در زمینه مسکن و اشتغال خبر داد و گفت: تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن و ۲۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض بنیاد مسکن، در کنار تسهیلات اشتغال‌زایی و فرزندآوری، از جمله حمایت‌هایی است که برای تقویت زندگی و تولید در مناطق روستایی و عشایری در نظر گرفته شده است.