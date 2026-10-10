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مدیرکل بیمه سلامت گیلان گفت: ۸۱۵ هزار نفر از جمعیت تحت پوشش این سازمان بیمه شده روستایی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان مدیرکل بیمه سلامت گیلان گفت: روستاییان حتما مسیر دریافت خدمات درمانی خود را از پزشک خانواده و نظام ارجاع دنبال کنند.
دکتر عاطف راد افزود: دانشگاه علوم پزشکی گیلان در قالب ۱۷۹ مرکز خدمات جامع سلامت روستایی، شامل ۲۹۶ پزشک عمومی و ۶۹ دندانپزشک، متولی طرح پزشک خانواده است.
وی گفت: ویزیت پزشک متخصص، داروها و خدمات بیمهای تجویز شده برای بیمه شدگان روستایی در قالب نظام ارجاع، تحت پوشش بیمه سلامت است.