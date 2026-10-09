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کاروان راهیان نور شهرستان باروق در استان آذربایجانغربی برای بازدید از یادمانهای شهدای میاندوآب و نقده اعزام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، کاروان راهیان نور شهرستان باروق با بدرقه مسئولان و برای بازدید از یادمان های شهدا در میاندوآب و نقده اعزام شدند.
این کاروان با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و با حضور ۵۰نفر از خواهران بسیجی باروق در قالب راهیان نور اعزام شد.
این کاروان از زادگاه شهید باکری و یادمان شهدای گمنام شهرستان میاندوآب و یادمان شهید بروجردی در نقده بازدید خواهندکرد.