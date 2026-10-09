کاروان راهیان نور باروق به یادمان‌های شهدای میاندوآب و نقده اعزام شد

کاروان راهیان نور باروق به یادمان‌های شهدای میاندوآب و نقده اعزام شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، کاروان راهیان نور شهرستان باروق با بدرقه مسئولان و برای بازدید از یادمان های شهدا در میاندوآب و نقده اعزام شدند.

این کاروان با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و با حضور ۵۰نفر از خواهران بسیجی باروق در قالب راهیان نور اعزام شد.

این کاروان از زادگاه شهید باکری و یادمان شهدای گمنام شهرستان میاندوآب و یادمان شهید بروجردی در نقده بازدید خواهندکرد.