به مناسبت هفته انتظامی ساختمان جدید پلیس آگاهی شهرستان میاندوآب به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با ایام گرامیداشت هفته فراجا، ساختمان جدید پلیس آگاهی شهرستان میاندوآب با حضور مسئولان شهرستانی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

برای احداث و تجهیز این ساختمان، ۳۰ میلیارد ریال اعتبار با مشارکت شهرداری میاندوآب و خیران امنیت هزینه شده است.

این طرح با هدف ارتقای زیرساخت‌های انتظامی، بهبود شرایط ارائه خدمات و افزایش توانمندی پلیس آگاهی شهرستان میاندوآب به بهره‌برداری رسید.