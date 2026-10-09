سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد: آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، اعلان اعمال تحریم‌ها از سوی ایالات متحده علیه دیوان بین‌المللی کیفری را محکوم می‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سخنگوی سازمان ملل در پی تحریم‌های جدید آمریکا علیه دیوان بین‌المللی کیفری اعلام کرد: آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، اعلان اعمال تحریم‌ها از سوی ایالات متحده علیه دیوان بین‌المللی کیفری را محکوم می‌کند.

لازم به ذکر است چند ساعت پس از اعطای جایزه صلح نوبل به قاضی سابق دیوان کیفری بین‌المللی، آمریکا بار دیگر این دادگاه را تحریم کرد.

وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد: تحریم‌های جدید هرگونه تعامل با این دادگاه را ممنوع می‌کند، منابع مالی آن را قطع می‌کند و توانایی‌اش برای اقدام علیه آمریکا را تضعیف خواهد کرد.

مارکو روبیو همچنین با «سرکش» توصیف کردن این دادگاه گفت: اگر دیوان کیفری بین‌المللی مهار نشود، آمریکا به تلاش‌های خود برای برچیدن آن ادامه خواهد داد.

وزارت خارجه رژیم صهیونیستی هم در واکنش به تصمیم کمیته نوبل برای اعطای جایزه صلح نوبل امسال را به ناوی پیلای، مدعی شد این اقدام ترویج نفرت علیه این رژیم است و کمیته نوبل با این کار بزرگ‌ترین دروغ قرن بیست و یکم را تشویق کرده است. پیلای که قاضی پیشین دادگاه بین‌المللی دادگستری است و سابقه ریاست کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل را در کارنامه دارد پیشتر رژیم صهیونیستی را به نسل کشی در نوار غزه متهم کرده بود.

هشت کشور متحد آمریکا از جمله انگلیس، فرانسه و آلمان در موضعی آشکار علیه تصمیم دولت دونالد ترامپ، مخالفت شدید خود را با تحریم‌های واشنگتن علیه دیوان بین‌المللی کیفری اعلام کردند.