به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین مرحله رقابت‌های گرندپری تکواندو در سال ۲۰۲۶، از صبح (جمعه) با برگزاری رقابت‌های اوزان ۶۷+ کیلوگرم بانوان و ۵۸- کیلوگرم و ۸۰+ کیلوگرم آقایان در سالن "مارسل سردان" شهر پاریس برگزار شد و ابوالفضل زندی و آرین سلیمی موفق به کسب مدال طلا شدند.

در رقابت‌های وزن ۵۸- کیلوگرم، ابوالفضل زندی پس از استراحت در دور نخست، به مصاف مهدی رزمیان رفت و در دو راند مقابل دیگر نماینده کشورمان به برتری دست یافت. او در دومین مبارزه خود نیز با نتیجه دو بر صفر از سد نورالدین ایساکا از نیجریه گذشت و راهی مرحله نیمه‌نهایی شد. نماینده کشورمان در این مرحله نیز در حالی که در راند نخست از خسوس رودریگز پیش بود، تکواندوکار اسپانیایی از ادامه مسابقات انصراف داد تا زندی فینالیست شود.

زندی در دیدار نهایی نیز به مصاف تائه‌جون پارک از کره‌جنوبی رفت و با برتری دو بر صفر مقتدرانه به مقام قهرمانی دست یافت.

در رقابت‌های وزن ۸۰+ کیلوگرم نیز آرین سلیمی ابتدا با نتیجه دو بر صفر محمدحسین یزدانی دیگر نماینده کشورمان را شکست داد و در ادامه با همین نتیجه مارات ماولونوف از ازبکستان را شکست داد. او در سومین مبارزه نیز به مصاف آرتیوم پلونس از بلاروس رفت و با برتری دو بر صفر به دیدار نیمه‌نهایی رسید.

سلیمی در مرحله نیمه‌نهایی نیز ۲ بر صفر از سد سیف عیسی از مصر گذشت و راهی دیدار نهایی شد. قهرمان المپیک تکواندوی ایران در دیدار نهایی بار دیگر همانند المپیک پاریس به مصاف کادن کانیگهام از بریتانیا رفت و با نتیجه ۲ بر یک از سد حریف خود گذشت تا دومین مدال طلای کشورمان را تکرار کند.

سومین مرحله رقابت‌های گرندپری تکواندو در سال ۲۰۲۶ با حضور ۲۵۳ تکواندو از ۵۴ کشور جهان از امروز (جمعه) آغاز و تا روز یکشنبه ۱۹ مهر ماه ادامه خواهد داشت.