۲۰۰ دستگاه بخاری فرسوده و پرمصرف در شهر ارومیه جمع‌آوری و اسقاط شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مسئول بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش کربن شرکت گاز آذربایجان‌غربی از جمع‌آوری و اسقاط ۲۰۰ دستگاه بخاری فرسوده و پرمصرف در شهر ارومیه خبر داد.

ارژنگ جوانشیر گفت: در راستای اجرای طرح تعویض بخاری‌های فرسوده با بخاری‌های راندمان بالا، ۲۰۰ دستگاه بخاری فرسوده از مشترکان مشارکت‌کننده در این طرح در شهر ارومیه جمع‌آوری و با حضور کارشناسان واحد بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش کربن شرکت گاز استان، اسقاط و از چرخه مصرف خارج شد.

وی افزود: این طرح همزمان با سراسر کشور در آذربایجان‌غربی نیز در حال اجراست و هدف آن، جایگزینی بخاری‌های فرسوده و کم‌بازده با تجهیزات گرمایشی با راندمان بالاتر و در نتیجه کاهش مصرف گاز طبیعی است.

مسئول بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش کربن شرکت گاز آذربایجان‌غربی ادامه داد: تاکنون حدود ۵۵۰۰ دستگاه بخاری با راندمان بالا در قالب این طرح در استان جایگزین بخاری‌های فرسوده شده است.

جوانشیر با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی اظهار کرد: استفاده از تجهیزات گرمایشی استاندارد و پربازده، علاوه بر کاهش مصرف گاز، می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت مصرف انرژی، کاهش هزینه‌های خانوار و کمک به تأمین پایدار گاز در فصل سرد سال داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: جمع‌آوری و اسقاط بخاری‌های فرسوده، در چارچوب برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و با هدف ارتقای بهره‌وری تجهیزات گرمایشی، کاهش مصرف سوخت و کمک به مدیریت ناترازی انرژی در استان در حال اجراست.