

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ متن مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ در جمعه ۱۷ مهر به این شرح است:

سلام بر ایرانی با تمدن کهن؛ تمدنی که از هزاره‌ها پیش تا امروز، دست برتر را در معادلات منطقه داشته سرمقاله امشب رو از سواحل یک دریای استراتژیک کهن شروع می‌کنیم، دریای کاسپین، از ترکمنستان، جایی که رئیس جمهورمون، مهمان ویژه نشست سران کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع و نشست فوق‌العاده سران حوزه خزر بود، حضوری که اساسا شکست محاصره و ناکامی توطئه دشمن در انزوای ایران رو بار دیگه به دنیا مخابره کرد. آقای پزشکیان با تاکید بر این گزاره، گفت ایران با حفظ استقلال و انتخاب‌های ملی، فصل جدیدی از همکاری‌ها رو در آسیای مرکزی گشوده شاهد انتخاب‌های ملی هم، خبر سردار طلایی‌نیک؛ سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلحه که گفته: بیش از ۹ هزار شرکت دانش بنیان در صنعت دفاعی حضور دارن، که یک شگفتی در ذخیره استراتژیک نظامی محسوب میشه.

از دیگر شگفتی‌ها که حتی با وجود شهادت دانشمندان برجسته کشورمون در دو جنگ اخیر، جهان رو انگشت به دهان کرده، دستاورد تحقیقاتی شهید فقهی در حوزه فناوری هسته‌ایه که در مجله AIP Advances منتشر شده، اونهم حدود ۱۵ ماه پس از شهادتش به دست جایتکاران آمریکایی - صهیونی، جانیانی که نظم و امنیت جامعه ایرانی رو هدف گرفتن از علم فناوری تا کف خیابون، اما به قول رهبر معظم انقلاب، تلاش مذبوحانه و ضربات خباثت آلود به ارکان نظم و امنیّت جامعه، باعث نشده تا نیرو‌های شجاع فراجا ذره‌ای از مأموریت شون از شهر‌های بزرگ گرفته تا مرز‌های دور افتاده، کوتاه بیاین و نگذارن در اقتدار و قدرت ایران خللی وارد بشه.

قدرتی که اسماعیل النجار، تحلیلگر سیاسی اون رو رمز گشایی کرده و گفته این قدرت باعث شده تا امریکا، اسرائیل، اروپا و متحدان منطقه‌ای شون، با همه توان نظامی و مالی در رویارویی با ایران ناتوان بمونن در وصف این ناتوانی همین بس که نشریه پولیتیکو با اشاره به از دست رفتن دستکم ۸۱ جنگنده و پهپاد آمریکایی در جنگ با ایران، از ضعف آمریکا در مقابله با پهپاد‌های ایرانی پرده برداشته البته به گفته وزیر خارجه خسارت آمریکایی‌ها خیلی بیشتر از این اعداد و ارقامه، اما سنتکام اجازه نمیدهد حتی یک سناتور کنگره از پایگاه‌هایی که مدعیه وضعیتشان کاملاً عادیه، بازدید کنه. حالا این افشاگری آقای عراقچی جیسون برادسکی، مدیر اجرایی گروه تروریستی «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» رو عصبی کرده و گفته: با این حرف‌ها مردم امریکا روحیشونو از دست میدن.

همزمان با افزایش انتقادات به جنگی که وارد هشتمین ماهش شده، خلق و خوی رییس جمهور متوهم آمریکا هم پر نوسانتر شده، و اکثریت مردم آمریکا را ناراضی کرده، بطوریکه این نارضایتی در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره، عرصه رو بر ترامپ و دار و دسته جمهوری خواهش تنگ کرده. عرصه‌ای که مکگرگور تحلیلگر نظامی و استراتژیست سرشناس آمریکایی اون رو به جهنم تعبیر کرده. حالا اتش جهمنی که رئیس جمهور آمریکا راه انداخته، به گزارش رویترز دامن ترامپ رو بین همحزبی هاش گرفته و از هر چهار جمهوری خواه یک نفر، از سیاست ترامپ در قبال ایران، ابراز نگرانی میکنه. سیاستی که آتش اون دامن کشتی‌های متخلف رو در تنگه هرمز گرفته،

مثل کشتی غول پیکر حامل گاز ال پی جی که امروز قصد عبور از مسیر غیرقانونی جنوب تنگه هرمز رو داشت، اما مورد اصابت قرار گرفت. البته نیروی دریایی سپاه، هشدار داده منبعد هر شناوری از معبر غیر مجاز عبور کنه، تحت تعقیب قرار میگیره و تنبیه اون قطعیه. بله، این قدرت ایرانه، از دریای کاسپین تا خلیج فارس، قدرتی که محاسبات سه گانه امریکا در فشار نظامی، محاصره اقتصادی و کنترل تنگه هرمز رو در هشتمین ماه ناکام گذاشته، اون هم به واسطه پشتیبانی و حضور مردم در میدان، حضوری به وسعت ۲۲۳ شب. راستی امروز روز ملی پست است؛ روزی که یادآور نبوغ ایرانیان در تأسیس اولین سیستم منظم ارتباطی جهان، یعنی «چاپارخانهها» در دوره هخامنشیان. قابل توجه وزیر خارجه آمریکا که، پیش از تولد کشورش ایران، فاتح جاده‌های ابریشم بوده. روبیو، تاریخ بخوان؟!