مردم خوزستان باید بدانند در هر شهرستان چه اقدامی از سوی دستگاه‌های مربوطه برای مقابله با ال‌نینو و مهار سیلاب‌های احتمالی انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان با اشاره به ضرورت آمادگی کامل استان برای مقابله با پدیده ال نینو گفت: کارگروهی برای مدیریت آثار احتمالی این پدیده در استان تشکیل شده وتلاش بر این است که خوزستان برای مقابله با این پدیده آماده شود، اما وضعیت موجود رضایت‌بخش نیست.

مهران علم‌الهدایی جمعه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان در محل استانداری با انتقاد از روند آماده‌سازی زیرساخت‌های خوزستان در مقابله با پدیده ال نینو از سوی دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: با وجود برگزاری جلسات متعدد هماهنگی برای مهار پدیده ال نینو در استان از خردادماه امسال، همچنان سه عامل مهم میزان بارش، محل دقیق وقوع و مدت زمان بارش برای عملکرد مناسب استان مشخص نیست و این ابهامات مدیریت شرایط را دشوارتر می‌کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان نسبت به وضعیت حد بستر رودخانه‌های استان هشدار داد و گفت: متاسفانه برای آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها هنوز اقدامات لازم انجام نشده و اگر در شرایط اضطراری مجبور به رهاسازی آب از سد‌ها شویم ممکن است با این وضعیت با مشکلات جدی مواجه شویم.

علم‌الهدایی با اشاره به الگوی جدید بارندگی‌ها در استان افزود: طبق پیش‌بینی‌ها بارش‌ها اغلب به صورت رگباری و نقطه‌ای خواهد بود به همین دلیل برای مدیریت سیلاب‌های احتمالی باید آمادگی بسیار بالایی داشته باشیم.

وی ضمن گلایه از همکاری نکردن دستگاه‌های معین تاکید کرد: اقدامات لازم برای مقابله با پدیده ال‌نینو و شرایط فوق‌بحرانی از سوی دستگاه‌های معین انجام نشده و همکاری لازم را برای آماده‌سازی زیرساخت‌های استان نداشتند.

علم الهدایی با تاکید بر لزوم پاسخگویی به افکار عمومی برای آمادگی استان در شرایط بحرانی خاطرنشان کرد: مردم باید بدانند که در هر شهرستان چه اقدامی از سوی دولت و دستگاه‌های مربوطه برای آماده‌سازی شهر جهت مقابله با ال‌نینو و مهار سیلاب‌های احتمالی انجام شده است.