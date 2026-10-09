مسئولان و مردم در برابر توطئه نفوذ و حربه‌های رسانه‌ای دشمن هوشیار باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، نماینده ولی فقیه در استان در خطبه‌های نماز جمعه با بیان این که با نگاه توحیدی، ما قدرت اول هستیم، گفت: مادامی که اعتقاد به وعده‌های الهی باشد جامعه و جبهه حق، احساس عزت و پیروزی می‌کند.

آیت الله محامی در ادامه به توطئه‌های دشمنان ملت ایران در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بخصوص تحریم‌های اقتصادی اخیر پرداخت و گفت: در سایه همدلی و اتحاد مردم، تاکنون دشمن در این عرصه نتوانسته است به اهداف شومش برسد.

وی همچنین از نفوذ به عنوان یکی از ترفند‌های خطرناک دشمنان برای ضربه زدن به نظام و ایجاد فضای یاس و ناامیدی در جامعه یاد کرد و ضرورت هوشیاری مردم و مسئولان را در برابر توطئه نفوذ مورد تاکید قرار داد.

خطیب نماز جمعه زاهدان همچنین به مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و بمباران زیرساخت‌های کشور توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی اشاره کرد واز نقش مردم در عبور از برخی مشکلات قدردانی کرد.

آیت الله محامی در پایان خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به حوادث تروریستی اخیر در استان که توسط جیره خواران استکبار جهانی در منطقه انجام می‌شود از تلاش و عملکرد نیرو‌های امنیتی و انتظامی قدر دانی کرد.