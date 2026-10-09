وزیر آموزش و پرورش گفت: مدارس مقاطع مختلف در سال تحصیلی جاری به صورت مجازی تشکیل نمی‌شود و اولویت آموزش حضوری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی عصر جمعه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات آموزش و پرورش شهرستان بجستان در جنوب استان خراسان رضوی افزود: مدارس کشور در سال تحصیلی جاری به صورت حضوری فعالیت آموزشی خود را آغاز کردند و در طول سال تحصیلی هم تاکید بر آن است رویکرد حضوری آموزشی آنها تعطیل نشود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای مدیریت شرایط اضطراری آموزش مدارس ادامه داد: در مناطقی که با تهدید‌های اجتماعی و امنیتی مواجه باشند از الگوی ترکیبی و ظرفیت فضا‌های امن برای استمرار ارتباط حضوری میان دانش‌آموزان و معلمان استفاده می‌شود و در مناطق که مشکلی از نظر تهدیدات احتمالی دشمنان ندارند آموزش مدارس به صورت کامل حضوری است.

او با اشاره به خسارت‌های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی کشور از بابت آموزش مجازی مدارس در سال تحصیلی گذشته تصریح کرد: بر اساس مصوبه دولت چهاردهم و تاکید رییس جمهور اختیار آموزش‌های حضوری مدارس برعهده وزارت آموزش و پرورش قرار داده شد.

تدوین الگوی جدید بازگشایی مدارس

وی از تدوین الگوی جدید بازگشایی مدارس خبر داد و تصریح کرد: تصمیم‌گیری درباره نحوه فعالیت مدارس با توجه به شرایط امنیتی هر منطقه با مشارکت فرمانداران و شورا‌های تأمین انجام می‌شود.

کاظمی خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری درباره فعالیت مدارس باید با در نظر گرفتن شرایط واقعی هر منطقه، حفظ امنیت دانش‌آموزان و معلمان و جلوگیری از وقفه در روند آموزش انجام شود.

وی با اشاره به آن که آموزش و پرورش و رفع مشکلات این بخش اولویت دولت چهاردهم و رییس جمهور قرار دارد، تصریح کرد: یک هزار و ۳۰۰ واحد آموزشی با ۱۳ هزار کلاس درس از ابتدای امسال تاکنون و سال گذشته نیز ۱۱ هزار کلاس در کشور احداث شد و رکورد بی نظیری در حوزه مدرسه سازی در کشور ثبت شد.

کاظمی گفت: دولت چهاردهم حتی در شرایط حملات و بمباران برخی مناطق کشور توسط دشمن آمریکایی و صهیونی توجه به آموزش و پرورش را به عنوان اولویت نخست خود فراموش نکرد و همه بدهی‌ها به جامعه فرهنگیان پرداخت شده است.

وزیر آموزش و پرورش بر توجه بیشتر به فرهنگ سازی صرفه جویی مصرف انرژی در ارایه آموزش‌ها به دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی تاکید کرد و آن را اقدام مهمی برای کاهش ناترازی انرژی برشمرد.

وی از شهرستان‌های گناباد و بجستان به عنوان فرصت‌های طلایی برای تربیت نیروی انسانی آموزش و پرورش کشور یاد کرد و گفت: این منطقه سرمایه‌های انسانی برجسته‌ای در حوزه‌های علمی، دینی، اجرایی و سیاسی به کشور معرفی کرده است و تقویت این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز دستاورد‌های بیشتری در نظام تعلیم و تربیت باشد.

کاظمی با اشاره به ضرورت پیگیری مسائل مطرح‌شده از سوی مسوولان و فرهنگیان شهرستان بجستان تاکید کرد: هدف از حضور در مناطق مختلف تنها شنیدن مشکلات نیست، بلکه باید برای رفع چالش‌های آموزش و پرورش اقدامات عملی انجام شود.

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه فرهنگ و تعلیم و تربیت زیربنای پیشرفت کشور است، ابراز امیدواری کرد با تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های محلی، زمینه ارتقای کیفیت آموزش و بهبود شرایط فعالیت فرهنگیان فراهم شود.

وی برای تامین تجهیزات هوشمند سازی ۷۰ درصد مدارس بجستان و ۵۰ درصد در گناباد و تامین اعتبار احداث ۱۲ زمین چمن مصنوعی آموزش و پرورش این شهرستان‌ها قول مساعد داد و گفت: ۸۰ میلیارد ریال برای تامین تجهیزات کمک آموزشی مدارس بجستان و احداث و تکمیل پژوهش سرای این شهرستان تخصیص یافت.

حدود ۱۰ هزار نفر دانش‌آموز و فرهنگی در شهرستان بجستان به تحصیل و تدریس در حوزه آموزش و پرورش عمومی اشتغال دارند.

مرکز شهرستان بجستان در فاصله ۲۸۹ کیلومتری جنوب غرب مشهد واقع است.