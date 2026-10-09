به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست هم‌اندیشی با تیم برنامه عمران ملل متحد (UNDP) با هدف تقویت همکاری‌ها و هم‌افزایی در اجرای اقدامات مرتبط با حفاظت و احیای تالاب‌ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، در محل سایت آینده پژوهی دریاچه ارومیه در سرمحیط‌بانی رشکان برگزار شد.

لیدا شجاعی‌فر، رئیس اداره حفاظت و احیای تالاب‌ها، گفت: این نشست با حضور علیرضا سیدقریشی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان، تیم برنامه عمران ملل متحد، جمعی از اساتید دانشگاه ارومیه و کارشناسان اداره حفاظت و احیای تالاب‌ها و پارک ملی دریاچه ارومیه برگزار شد.

وی افزود: در این نشست، ظرفیت‌ها و زمینه‌های همکاری میان مجموعه‌های بین‌المللی و اداره‌کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی برای پیشبرد برنامه‌های مدیریت، حفاظت و احیای پارک ملی دریاچه ارومیه و تالاب‌های اقماری،بررسی گام های اجرایی به منظور بسط و توسعه فعالیت های آتی طرح حفاظت از تالابهای ایران در حوضه ابریز دریاچه ارومیه و همچنین نحوه تعمیم و انتقال دستاوردها و تجربیات موفق حاصل از اجرای طرح به ساختارها و فرآیندهای اجرایی دستگاه‌های دولتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.