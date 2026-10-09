به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، در بخشی از این پیام آمده است:

خبر شهادت خانم دکتر نصرتِ افتخاری معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان در ادامه‌ی شهادت تعدادی از جان بر کفان ارتش و انتظامی، موجب تأثر و تأسف عمیق گردید.

این بانوی شهیده و نخبه، در محور چشمه زیارت شهرستان زاهدان در حالی که برای مشارکت در امر مردم‌یاری و رسیدگی به مشکلات و مسائلِ ساکنان این منطقه حاشیهِ شهر زاهدان، عازم شده بود توسط تروریست‌های کوردل به شهادت رسید.

شهادت این بانوی فداکار که خدمات فرهنگی و اجتماعی به مردم شریف استان را وجهه همت خویش قرار داده بود، شاهد دیگری بر مظلومیت نظام اسلامی و به ویژه خدمت‌گزاران جان برکف فعال در این استان و از طرفی گواه محکمی بر خباثت و قساوت تروریست‌های مزدور رژیم منحوس صهیونی و آمریکای جنایتکار است.

اینجانب ضمن تبریک و تسلیت شهادت خانم دکتر نصرتِ افتخاری معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی استان و هم‌چنین دیگر شهدای عزیز ارتش و انتظامی به محضر حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف)، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، نیرو‌های مسلح، مردم شریف استان خصوصا خانواده‌های محترم، بر ضرورت و فوریت انتقام قاطعانه از گروهک‌های ذلیل و مزدور رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار تاکید نموده و از درگاه احدیت برای این شهدا، علو درجات، رحمت و غفران واسعه الهی و حشر با اولیاء الهی، و برای خانواده‌های ایشان و سایر بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

مصطفی محامی /نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان