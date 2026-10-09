\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c\u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u0641\u0627\u0647\u0645\u200c\u0646\u0627\u0645\u0647\u060c \u0628\u0647 \u0627\u0632\u0627\u06cc \u0647\u0631 \u0648\u0627\u062d\u062f \u0645\u0633\u06a9\u0648\u0646\u06cc \u06f5\u06f0\u06f0 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u062a\u0633\u0647\u06cc\u0644\u0627\u062a \u0642\u0631\u0636\u200c\u0627\u0644\u062d\u0633\u0646\u0647 \u0648 \u0628\u062e\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627 \u0646\u06cc\u0632 \u0628\u0647 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0628\u0644\u0627\u0639\u0648\u0636 \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u200c\u0633\u0627\u0632\u06cc \u0648 \u0622\u0634\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634\u200c\u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u0648 \u062c\u0627\u0645\u0639\u0647 \u0628\u0627 \u062d\u0633\u0627\u0628 \u06f1\u06f0\u06f0 \u0627\u0645\u0627\u0645(\u0631\u0647) \u0646\u06cc\u0632 \u0627\u0632 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0645\u062d\u0648\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u0641\u0627\u0647\u0645\u200c\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n \n\n\u00a0